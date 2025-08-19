Llegó el día del debut: Franco Mastantuono y la marca que logró en el Real Madrid

El juvenil nativo de Azul, Franco Mastantuono debutó oficialmente esta tarde en el Real Madrid y se registró un hecho histórico en el fútbol para los argentinos. El surgido de River Plate ingresó en el complemento en la primera fecha de la Liga Española.

A sus 18 años y 5 días, se convirtió en el tercer extranjero más joven en haber debutado en la Casa Blanca. El primero es el noruego Martin Ødegaard, en 2015 contra Getafe con 16 años, 5 meses, 6 días (el más joven en general). El otro jugador que ocupa el podio es el camerunés Samuel Eto'o, a sus 17 años, 8 meses, 25 días contra el Espanyol en 1998. Superó a su actual compañero, el brasilero Endrick y quedó décimo entre todos los futbolistas.

El bonaerense había comenzado en el banco de suplentes en el duelo entre el Merengue y Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, a los 23 minutos del complemento, Xabi Alonso decidió darle su primera chance con la Casablanca y largó al campo de juego.

Real Madrid le ganó por 1 a-0 al Osasuna en el estadio de la capital española con gol de Kylian Mbappé desde el punto de penal, en lo que fue el estreno de otra temporada de La Liga Española.

El ex volante del Millonario ingresó por Brahim Díaz, en una ventana que también se realizó el ingreso de Dani Carvajal por Trent Alexander Arnold.

Así fueron los números en su debut: