Aunque nevó estos días, la sequía será extraordinaria

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento -EPAS- se encuentra realizando un relevamiento en toda la provincia para prever acciones ante la ya declarada Emergencia Hídrica. Se realizarán tareas que van desde la captación, los movimientos de suelo y la instalación de tanques comunitarios, entre otras obras que se calculan en los $ 800 millones.

En Noticiero Central de 2/7 canal de noticias, el Presidente del ente, Ing. Mauro Millan, explicó en detalle los trabajos a realizar para poder garantizar el servicio de agua ante una sequía extraordinaria.

El plan de acción y de obras se establece para cada localidad ante la Emergencia Hídrica decretada recientemente y que se prevé afectará en mayor medida a la zona norte de la provincia, moderándose hacia el sur.

¿Qué se va a hacer?

Millán explicó que los trabajos a realizar abarcan, por un lado, la profundización y adaptación de las obras de captación en los ríos en los que los niveles bajen y el curso de agua se aleje de las tomas actuales.

En otros casos, se deberán realizar sistemas de captaciones, bombeos y acueductos alternativos y, por otro lado, hay localidades donde se transportará el agua en camiones y/o se instalarán nuevos tanques de reserva provisorios así como se deberán ejecutar perforaciones nuevas, como por ejemplo en Villa Nahueve.

Otro ejemplo es Cutral Co- Plaza Huincul, donde se debe realizar un azud, es decir, una especie de espigón que atraviesa transversalmente el río para elevar el nivel del pelo de agua y permitir así la captación y buen funcionamiento del sistema Buena Esperanza.

El costo de todos estos trabajos están valuados en aproximadamente 800 millones de pesos.

"Desde el EPAS vamos a paliar la problemática del agua para consumo, como hicimos en el año 2012. En aquel momento se han realizado obras en Bajada del Agrio, Los Catutos, por ejemplo. En este caso es más masiva la sequía. Y cada localidad tiene su problemática, su fuente de suministro (lago, perforación) hay lugares donde se van a secar los ríos, pero siguen circulando en forma subterránea."

¿Cómo se hará?

Millán dijo que tras el relevamiento, ahora es muy importante la etapa de compra de los materiales, que se hará con financiamiento de la provincia: "Una forma de acortar los tiempos es ir comprando los materiales, comenzar con la compra mientras se generan las licitaciones para la mano de obra. La idea es llegar a tiempo. También se hace un trabajo con Recursos Hídricos, para canalizar por ejemplo. Ellos intervienen y nosotros desarrollamos los anteproyectos de las captaciones."

A fin de agilizar los tiempos de ejecución, comentó que los profesionales del EPAS ya comenzaron los proyectos y ajustes técnicos para llevar adelante la adquisición de los materiales: equipos de bombeo, tableros, cañerías, válvulas, tanques de reserva, etc.

¿Servirán las lluvias y nevadas de estos días?

"Las lluvias y nevadas darán un plus de plazo, pero las obras se deberán hacer igual", explicó. Y dijo que ya "se está trabajando porque se sabe que la sequía va a ser extraordinaria: estas lluvias y nevadas, aportan pero sabemos que lo que ya no nevó, no se va a poder recuperar. La situación va a darse."

El sector que se verá más afectado comprende a 19 localidades del norte neuquino (Guañacos, Villa Nahueve, Los Miches, Las Ovejas, Huinganco, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, Andacollo, Taquimilán, Buta Ranquil, Barrancas, Chos Malal, El Huecú, El Cholar, Cutral Co- Plaza Huincul, Tricao Malal, Chorriaca, Villa Curi Leuvú y Las Lajas).

Por último, en relación a la situación prevista para Neuquén capital, se aclaró que el sistema Mari Menuco garantiza el caudal normal para la ciudad y para Centenario ya que está diseñado para trabajar con niveles mínimos del lago que serán asegurados por la AIC. Respecto de las captaciones sobre el río Limay, deberán realizarse tareas de desembanque del material circundante a los pozos filtrantes a fin de mantenerlos operativos durante las bajantes que se esperan.

La entrevista en video: