"La gente común necesita involucrarse, no todo el MPN es igual"

Luciana Ortiz Luna, conocida en la provincia por su labor como médica emergentóloga y directora del SIEN desde su creación hasta el año pasado, hoy comparte lista de precandidatos a diputados nacionales con el ex vicegobernador Rolando Figueroa, y al respecto asegura: "Mucha gente común necesita involucrarse".

"Sigo siendo médica y sigo trabajando en las guardias, porque hay un tremendo déficit de personal" contó Ortiz Luna en La Primera Mañana por AM550 , dando un panorama de la situación que hoy se vive en el sistema de Salud, desde adentro. "Otra vez no tenemos camas de terapia intensiva, porque fueron ocupadas por otras patologías, y tenemos menos recurso humano, y parece mentira seguir repitiendo lo mismo que el año pasado. Me llama la atención que habiendo pocos casos, ya no haya camas de terapia".

"Ayer en unidades COVID dónde se pidió una cama no había, por eso llama la atención el 77% de ocupación que informa el Ministerio"

En relación con su candidatura dentro del mismo partido provincial que la alejó del cargo en el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, la médica aseguró: "Si yo realmente no creyera que las cosas no se pueden modificar, no hubiese hecho todo lo que hice. Empecé en el SIEN sin nada, teniendo todo en contra, incluso siendo mujer. No todo el MPN es igual. Si alguien está equivocado tiene que abrir sus brazos y escuchar otras voces para construir. Y yo me pongo a disposición del partido provincial porque es el único que entiende que pasa en la provincia".