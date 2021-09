"Con el cepo a la carne se pierden u$s100 millones por mes"

El gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de octubre las restricciones a las exportaciones de carne, según la resolución adoptada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la cartera de Agricultura y Ganadería y que fue publicada en el Boletín Oficial.

"En materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos. Tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena. En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios", se indicó en la norma. Sin embargo las entidades del campo se mostraron en desacuerdo.

En diálogo con 24/7 Noticias, Jorge Grimberg, consejero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCV) consideró que “si la medida era para que la carne fuera más accesible, no cumplió el objetivo”. “Después de más de dos meses de vigencia, trajo más perjuicios que beneficios”, agregó.

El dirigente señaló que con la limitación a la exportación de cortes vacunos “se perdieron entre 100 y 120 millones de dólares por mes”.

Aseguró que no solamente el precio de la carne en las góndolas no retrocedió, sino que además “se perdió la confianza en los mercados del mundo”. Por ello, aseguró, “esa medida no ha traído ningún beneficio”.

Los ministros Matías Kulfas y Luis Basterra, firmaron la prórroga de la restricción a la venta de carnes al exterior al considerar que “el impacto de las medidas ha comenzado a mostrar resultados positivos en materia de precios”.

“Los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena y que en consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios”, afirmaron.

Grimberg no coincidió con el análisis de los ministros: