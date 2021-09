Carreras le agradeció a Weretilneck por la estrategia

Con una tendencia irreversible, de acuerdo con los datos surgidos desde los fiscales de Juntos Somos Río Negro en cada una de las ciudades, los festejos del partido gobernante en la provincia no se centralizan en un sólo lugar, sino que por ahora se dividen en Bariloche y Viedma, las localidades en las que más votos sacaron, ya que adelantaron que perdieron en Cipolletti, de donde es Alberto Wertilneck y en Roca, una ciudad gobernada desde 2003 por la familia Soria.

En la zona cordillerana, el candidato Agustín Domingo comenzó con los festejos desde minutos después de las 20, cuando consideraron que los números que recibían desde las distintas escuelas eran irreversibles. En tanto que cerca de las 20.30, la gobernadora Arabela Carreras y el intendente Pedro Pesatti caminaron por las calles de Viedma hacia el búnker ubicado en la Casa de Juntos.

¡Estamos enormemente agradecidos por la confianza del pueblo rionegrino a Juntos Somos RíoNegro!



Este proyecto que comenzó con @Weretilneck continúa, vamos a seguir haciendo esta Provincia grande, fuerte y defendiendo a cada uno y cada una de las rionegrinas. pic.twitter.com/B8u2R9yT6j — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) September 13, 2021

Mientras recibía abrazos y saludaba con una de sus manos, la mandataria reconoció la estrategia electoral planteada en el seno del partido y que la llevó a tener algunos encontronazos con el presidente de la fuerza, su antecesor Alberto Weretilneck. Es que Carreras pretendía que sea Mercedes Iberó la que encabezara la lista y el actual senador impuso a Domingo, con quien la gobernadora no tenía una buena relación y fue su primera baja en el gabinete, allá por febrero del año pasado.

"Un tremendo reconocimiento a Alberto Weretilneck, que diseñó la estrategia", aseguró la mandataria, quien además, sin dar resultados, evaluó la elección de Juntos Somos Río Negro. Se mostró conforme, pero confió que "ningún resultado es un punto de llegada, es un punto de partida".

Para Carreras "esta tendencia es muy satisfactoria, creemos que Juntos se sigue consolidando en su liderazgo que tiene que ver con la gestión, con escuchar y dialogar y abrirle la puertas a todos".

Con el 86,95% de las mesas escrutadas, el centro de cómputos de JSRN indica que el partido del gobierno provincial encabeza las PASO con el 35,29% (107.163 votos), contra 25,86% (78.534 votos) del Frente de Todos, encabezado por Ana Marks; 18,78% (57.018 votos) para la lista de Juntos por el Cambio liderada por Anibal Tortoriello, 6,57% (19.963 votos) para la lista de Mario De Rege de JxC y 2,61% (7.940 votos) para Germán Jalabert de la misma fuerza.

Aunque se le puede reconocer a Weretilneck la estrategia y la imposición del ex ministro de Economía de su gestión, el ex gobernador no salió públicamente a hablar del triunfo. Es que los resultados en Cipolletti, su ciudad no le permiten mostrarse como vencedor ya que allí la lista más votada fue la del ex intendente Tortoriello con el 42,05% de los votos contra el 33,52% de Juntos Somos Río Negro con el 91,5% de las mesas escrutadas. Una diferencia de 3.640 votos.

En cuanto a Roca, los datos indican que el oficialismo municipal volvió a obtener un triunfo con el 32,2% de los votos contra un 27,7% de JSRN y 27,1% de Juntos por el Cambio, sumadas todas las listas.