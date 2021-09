No llevó el troquel y el intendente se negó a pagarle el voto

Muchas veces se habla del dinero sucio de la política que es utilizado en las elecciones para comprar voluntades, pero casi nunca alguien aportó una prueba concreta. La corrupción no entrega ticket ni factura, se dice, aunque en este caso, y en épocas en que todo pasa por las redes sociales, una vecina de Lamarque subió a su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver una dura negociación con intendente peronista Sergio Hernández, quien se niega a pagar el voto porque no le trajeron el trokel, y casi al mismo tiempo saca del bolsillo un puñado de papelitos celestes de otros votos.

Una maña de la vieja política era marcar el voto para luego pagarlo. Cómo hacían los punteros para saber si le habían cumplido, hacían una maniobra denominada calesita: enviaban a un votante a traer un sobre de la mesa, dentro de la urna ponían un sobre que no era válido y salía con el firmado por el presidente de mesa en el bolsillo.

El puntero de la escuela colocaba la boleta de su candidato doblada de una manera particular y se lo entregaba a un nuevo votante, que emitía ese sufragio y le traía un sobre vacío para continuar con la maniobra. Al entregar el nuevo sobre, se pagaba la suma pactada. En tiempos de trokeles que se entregan en la mesa como comprobante de voto, la maniobra de compra de voluntades parece ser más simple.

La situación que se conoció a través de Instagram durante el mediodía, una votante le reclama al intendente de Lamarque, en el Valle Medio rionegrino, que cumpla con lo prometido. Si bien no se habla de una cifra ni que boleta debía colocar adentro del sobre, queda en claro que el acuerdo es por el voto. Es más, Hernández, sentado detrás de un escritorio (se presume que es un despacho del municipio por el tipo del piso, aunque no sería su despacho) y sin barbijo, le explica a dos mujeres que no puede cumplir porque no le trajeron el trokel.

"Me dijeron que coso... que teníamos que cobrar lo que votamos", le dice una de las mujeres que están en la misma oficina que el intendente Hernández, quien estira la mano y al mejor estilo guarda del tren le pide el "tikecito". La mujer le responde directamente: "lo tiré a la mierda" y allí el Intendente le dice que era imposible porque "me tenés que traer el ticket sino no tengo forma de comprobar", le explica, a lo que la votante exclama: "¡ah, Hernández!".

El intendente le asegura que "es así", y se produce un intercambio rápido con la otra chica que le recrimina que no sabía, pero el Jefe Comunal de Lamarque le repica con un "todos saben, mirá..." y saca del bolsillo derecho de su campera un puñado de trokeles. Entonces la otra mujer le reclama que quien encontró el ticket "seguro se lo dejaron para ellos", pero Hernández intenta tranquilizarla: "No, si yo miro y veo" y le hace seña que comprueba cara a cara que el trokel del voto corresponde a la persona que se lo entrega.

Hernández es Intendente de Lamarque desde 2007 y cumple su cuarto mandato consecutivo al frente del municipio.