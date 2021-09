Esquivó una pelota y generó un choque en cadena en la ruta

Al ver que la pelota de fútbol rodaba sobre el asfalto, el camionero no dudó. Es que ya lo dijo Diego Maradona en su despedida ante una Bombonera llena: "La pelota no se mancha" y menos se pisa, por lo que clavó los frenos de su camión. Aunque alcanzó a salvarla, la violenta maniobra no fue registrada por los camioneros que circulaban detrás y se generó un choque en cadena que tuvo otros dos vehículos pesados involucrados.

El hecho se registró cerca de las 17.30 en el acceso este de Villa Regina. Metros después del primer semáforo, un chofer brasileño, que conducía un camión Scania con semi térmico de la empresa brasileña Marvel, se olvidó de lo transitada que es la ruta 22 y como si estuviera solo en la autopista, clavó los frenos para evitar pisar la pelota había salido despedida de un picadito que estaban jugando unos pibes en el Paseo del Arroyo, donde funciona la Secretaría de Turismo de esa localidad.

Si bien la velocidad a la que circulaba el camión y la cola de vehículos que venía detrás no era elevada, ya que a pocos metros está el primer semáforo para acceder a Regina, un Mercedes Benz con caja térmica que circulaba detrás se encontró con el semi marca Random con patente brasileña detenido y de casualidad logró detener la marcha a apenas unos centímetros.

Pero el que no logró ser tan eficiente en la frenada fue un Scania que circulaba por detrás de estos dos camiones. Aunque lo intentó, terminó de detener la marcha en el paragolpes trasero de la caja térmica del Mercedes Benz, que a su vez por la violencia del impacto también chocó al semi brasileño.

Como consecuencia del siniestro, tuvo que intervenir la Policía rionegrina para controlar el caos vehicular que se generó en apenas unos minutos, en la mano que ingresa a Regina. También fue convocado el personal del hospital para atender a uno de los camioneros, pero como estaba atrapado en la cabina, debió trabajar una dotación de bomberos de la localidad, que utilizó expansores hidráulicos para poder extraer al conductor.

Este hombre debió ser trasladado en ambulancia al hospital por presentar una herida grave en una de sus piernas, que posteriormente se confirmó que se trataba de una fractura, por lo que debió quedar internado a la espera de una intervención quirúrgica.