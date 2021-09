Tortoriello no quiere a Matzen por votar a favor del aborto

Apenas pasó una semana de su triunfo en la interna de Juntos por el Cambio en la que se oficializó su candidatura para llegar a la Cámara baja, y Anibal Tortoriello le pidió a la actual diputada Nacional que se abstenga de trabajar en la campaña y le recordó su votó en favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta actitud provocó la reacción de la Red de Mujeres Radicales de todo el país, que acusaron al ex intendente cipoleño de discriminación, de tener actitudes machistas y un sesgo antidemocrático ante el resultado de una votación.

Matzen formó parte de la lista que encabezaba el ex vicegobernador radical Mario De Rege, y que quedó en segundo lugar en la interna dirimida en las PASO, en la que la suma de votos logrados por las tres listas de Juntos por el Cambio alcanzó el segundo puesto con 27,4% a 7,7 puntos por debajo de Juntos Somos Río Negro (27,04%) y por encima del Frente de Todos (25%).

Sin embargo, y pese a la foto lograda con los tres candidatos, en los que los perdedores se comprometieron a alinearse detrás del empresario transportista, Tortoriello sorprendió con su descalificación hacia Matzen, a quien acusó de pianta votos por su posición a favor del aborto.

Faltó que me dijera que me vaya a lavas los platos. Fue una situación muy incómoda y lo cierto es que nadie me va a mandar a mi casa. Milito desde los 18 años y muchas veces que han querido bajar línea, pero nunca lo permití. El aborto ya es una discusión saldada que fue aprobada por la democracia, no sólo por mí

"El domingo de las PASO nos pusimos a disposición para trabajar en la campaña, para que tiremos para adelante juntos. Hasta ese momento estaba todo bien, de hecho, en la semana íbamos a hacer una conferencia de prensa y algunas fotos. Sin embargo, el miércoles me llamó y me dijo que me quede en mi casa porque le iba a restar votos, porque voté a favor del aborto", explicó la actual diputada Nacional por Juntos por el Cambio.

La allense confió que no se trata de una denuncia, sino de un pedido de intervención del partido nacional para que Tortoriello ofrezca las disculpas correspondientes por su actitud "sesgada de un preocupante rasgo de censura y discriminación para quien piensa diferente".

En tanto que desde la Red Nacional de Mujeres de la UCR se emitió un comunicado de repudio a la “actitud agraviante” del candidato de Juntos por el Cambio. Hacen referencia a una práctica discriminatoria por su "posicionamiento personal respecto a determinada legislación" y rechazaron la "conducta antidemocrática" de Tortoriello que "violenta los principios básicos de la coalición de Juntos por el Cambio, que es una coalición plural con diversidad de pensamientos, sustentada en los principios convergentes de libertad, democracia, institucionalidad y ampliación de derechos".

Cuestionan al candidato porque "desconoce los principios básicos de la Unión Cívica Radical, miembro esencial de Juntos" y le sugiere al cipoleño que "debiera ilustrarse sobre la esencia de la coalición". Además que centralizó su ataque en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que “en forma simultánea se aprobó la ley de los 1.000 días ampliando derechos”.

También soslaya la importante producción legislativa y la destacada actitud que Matzen tuvo en el parlamento con lo cual “está red se siente representada”.