Juntos ratifica su liderazgo, pero se abre una nueva interna

Las elecciones en pandemia en todo el mundo reflejaron una muy mala performance de los oficialismos. Y Río Negro no fue la excepción aunque con algunas particularidades que corresponde analizar tras conocerse el triunfo del partido provincial Juntos Somos Río Negro con el 34,74% (122.534 votos).

La segunda lista más votada fue la del Frente de Todos con 25,00% (88.224 votos), aunque es la tercera fuerza si se suman todos los votos de Juntos por el Cambio que alcanzó los casi 19 puntos de Anibal Tortoriello más los 6,5 de Mario De Rege y los 2,6% de Germán Jalabert, que totalizan 27,04% (95.443 votos).

El partido que conduce Alberto Weretilneck se alineó tras la estrategia planteada por el ex gobernador. Aunque hubo ruidos internos, sobre todo de la actual mandataria provincial Arabela Carreras, todos debieron alinearse para impulsar la candidatura de Agustín Domingo, ex ministro de Economía y primera baja en el gabinete de la gobernadora allá por febrero de 2020, antes que la pandemia cambie absolutamente su propuesta de gobierno.

Carreras quería que "Mechi", la doctora que anunciaba a diario el parte de Covid sea la primera candidata, pero Weretilneck se impuso y hasta llegó a plantear un futuro regreso en 2023 y con eso consiguió que Domingo encabece y Mercedes Iberó acompañe. Estrategia que estuvo acompañada por un fuerte discurso provincial para escapar a la grieta y el bipartidismo.

Sin embargo no todas fueron rosas para el partido que logró el triunfo en las PASO y reponerse de una carga pesada que arrastraba de las elecciones de medio término anterior, cuando por el pésimo desempeño tuvo que bajar su candidato Fabián Gatti de las legislativas 2017. Es que casi todos los máximos referentes de Juntos Somos Río Negro pudieron festejar con la satisfacción de lograr la victoria en sus ciudades. Carreras celebró el resultado en Bariloche, Pedro Pesatti en Viedma y aunque el vicegobernador Alejandro Palmieri no pudo ganar en Roca, quedar a sólo 4 puntos del sorismo se vive como victoria.

Pero en Cipolletti la máxima figura partidaria y máximo referente político de la ciudad no pudo demostrarlo en las urnas. Weretilneck perdió por 9 puntos contra el ex intendente Anibal Tortoriello quien capitalizó ese apoyo para ganar la interna de Juntos por el Cambio. Carreras le agradeció al senador por la estrategia, pero en su mensaje también se pudo leer entre líneas que de ahora en más la interna vuelve a estar abierta, porque todos salieron fortalecidos con los resultados, menos Weretilneck.

La derrota del Frente de Todos, con la camporista Ana Marks encabezando la lista, tiene varias lecturas. Por un lado el pase de facturas hacia el gobierno nacional. Como en todo el país incidió la economía indomable y el mal manejo de la pandemia. Pero también hay otros factores que incidieron para que el peronismo sea la tercera fuerza a casi 35 mil votos de JSRN. En el seno del PJ provincial, apuntan a la familia Soria, sin ninguno de los hermanos como candidato, no traccionaron y dejaron sola a la candidata. ¿Devolución de gentilezas hacia Martín Doñate, quien se mantuvo al margen de la campaña a gobernador en la que Martín Soria (actual ministro de Justicia de la Nación) perdió por paliza con Carreras? Lo cierto es que ninguno de los dos emitió una sola palabra sobre la derrota, tampoco lo hizo la intendenta de Roca, María Emilia Soria.

Desde afuera del PJ, la euforia triunfalista los lleva a pensar en una muerte del sorismo que desde Carlos Soria en 2007 (reelección como intendente de Roca) a esta parte nunca bajó del 60% de los votos y ahora apenas alcanzó un 32% en Roca. Aunque habría que mantener la calma y controlar el fervor, sobre todo porque los referentes de JSRN en la ciudad (el vicegobernador Palmieri y el diputado Luis Di Giacomo) no caminan demasiado las calles y durante la pandemia permanecieron ajenos a la difícil situación y las quejas de los comerciantes.

Si se suman todos los votos logrados por las tres listas de Juntos por el Cambio, los 18.7 puntos de Tortoriello más los 6,5 de Mario De Rege y los 2,6% de Germán Jalabert, convierten a la fuerza en la segunda más elegida en Río Negro. Pero no todos los votos son trasladables a las generales del 14 de noviembre. Los radicales no confían en el ex intendente quien no los tuvo en cuenta para su lista, además gran parte de la estrategia de la interna estuvo a cargo de Daniel "Fino" Sartor ideólogo de los viejos triunfos de la UCR en la provincia y hoy figura cuestionada y muy cerca a Weretilneck, quien impulsó las candidaturas por sin alinearse con Tortoriello.

Por otro lado, y aunque será el representante del partido amarillo en la legislativas de medio término, Tortoriello deberá revisar la estrategia, ya que intentó nacionalizar la elección, pero no le alcanzó con mostrarse macrista y estar cerca de Patricia Bullrich, porque con los resultados a nivel nacional, no son ellos las máximas figuras que tiene JxC.