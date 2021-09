Hallaron a 15 delfines muertos en las playas de San Antonio Este

El hallazgo, este miércoles, de 15 delfines en una costa que tiene la extensión de aproximadamente 17 kilómetros y abarca desde la playa de Punta Perdices hasta Baliza García, en el Puerto de San Antonio generó una gran conmoción. Se trata del primer varamiento masivo que se registró en Río Negro.

La bióloga Magdalena Arias realizará durante esta mañana la necropsia de los animales, en las instalaciones de la sede de la Universidad del Comahue. Antes de iniciar el procedimiento, dialogó con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. Señaló que “fue un caso particular. Tenemos registro de todo el evento filmado a través de un dron. Tenemos una idea de lo que paso. En este caso se trataba de cientos de delfines que estaban siendo perseguidos por una familia de 8 orcas. En el medio de la desesperación se acercaron a la costa, a la zona de la Bahía, a la Mar Grande y a la Conchilla. Un grupo de delfines que ingresó a la Bahía no pudo salir y ahí encontramos los cuerpos”.

Agregó que “estamos a punto de empezar los análisis para ver con que nos encontramos. Tenemos delfines adultos y juveniles hay una gran variedad. Los delfines están dentro de las dietas de las orcas. Tenemos registros donde las orcas se comen al delfín, no es la primera vez que pasa en Río Negro”.

Señaló que "es muy duro ver esta situación y quizás aparezcan más animales muertos. Con el análisis de la necropsia podremos saber la dieta de los delfines, analizaremos los órganos reproductores, los contaminantes por metales pesados en hígado, riñón y tomaremos muestras de piel y grasa para estudio genético. Además, le daremos un marco educativo, muchos estudiantes participarán de las disecciones”.