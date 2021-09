Marcharon y pidieron "actuar ya" por el cambio climático

Este viernes por la tarde, jóvenes de todo el mundo se reunieron. Coparon parques, plazas y monumentos para pedir acciones para combatir el calentamiento global. La acción fue a nivel internacional y se replicó en Neuquén. Ciento de jóvenes se concentraron y marcharon desde el Monumento al General San Martín, asegurando que en la región se debe "actuar ya".

"Nos concentramos en el monumento y estuvimos con nuestros carteles y altavoces para visibilizar, hay mucha gente que le importa y hay mucha ente que no le importa lo suficiente. Es una cuestión muy urgente y necesitamos ser la mayor gente posible", señaló la Licenciada en Ciencias Biológicas a 24/7 Canal de Noticias.

"Pareciera que la cuestión del ambiente es algo que está afuera pero como especie humana estamos dentro, tenemos mucha influencia en él. Es mucho el daño que puede causar y mucho lo que podemos hacer para protegerlo. Hay que tomar la responsabilidad".

En este sentido, Duarte señaló "todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos no hacer": separar los residuos, apagar las luces cuando no se estén utilizando, no utilizar agua de más, desenchufar los electrodomésticos cuando no se estén utilizando y reducir el consumo. Por otro lado, señaló que para combatir el cambio climático también es necesaria la masividad, "agruparnos, organizarnos, divulgar este mensaje".

"No son cambios para hacer en quince años, sino que son urgentes. Ya estamos viendo las consecuencias y si seguimos así, cada vez son más extremas. El tiempo de actuar es ahora. A veces es más fácil vivir en off pero es muy importante abrir los ojos y hacer algo", concluyó la Licenciada.