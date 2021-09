Hallaron al joven desaparecido, sano y salvo

El joven Isaac Quezada de 21 años, quien era intensamente buscado tras abandonar su casa en el día de ayer, fue hallado este mediodía y ya se reencontró con su familia. Está en perfecto estado de salud. Fuentes policiales precisaron que Isaac se encontraba escondido en el altillo de la casa de sus padres.

Sus allegados estaban muy preocupados. "Dejó una carta de que se iba a la barda para que nadie lo encuentre, dijo que no pertenecía a esta vida, que no encajaba, que quería estar solo. No se llevo nada, se fue con lo puesto, ni con sus documentos ni plata", aseguró Cecilia, tía de Isaac Quezada, en diálogo con NC 24 Noticias , minutos antes de que el joven fuera hallado. "Ayer lo buscamos por todo ese sector de las bardas y la meseta y no aparece. Hoy ya estamos divididos por todos los barrios" contó.

"Mi sobrino estaba en una crisis psicológica hace de dos semanas. Esta cursando las última materia de psicología y entro en crisis, en pánico, tiene síntomas del síndrome de Asperger", afirmó Cecilia sobre el muchacho que en la tarde de este martes dejó un escrito y se fue.