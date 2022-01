El neuquino Kogan le respondió a Bullrich por crisis eléctrica

El asesor presidencial en materia de energía, el neuquino Ariel Kogan, salió hoy al cruce de las críticas de Patricia Bullrich ante la crisis eléctrica, y recordó que la dirigente del PRO integró una gestión que "no invirtió en el sector y sólo se preocupó en aumentar las tarifas".



"La señora Patricia Bullrich no nació de un repollo. Es la presidenta del PRO y ex ministra del Gobierno de Macri que finalizó hace dos años, luego de cuatro años de gestión sin prácticamente inversión en el sector eléctrico, habiendo instalado a la Argentina en el selecto grupo de países que tuvo un apagón nacional total, que se extendió a parte de los países vecinos", afirmó el asesor del presidente Alberto Fernández y parte del equipo que lidera el también neuquino secretario de Energía, Darío Martínez.



Al respecto, Kogan afirmó que "en los dos últimos días hubo en nuestro país un récord histórico de demanda eléctrica, que puso en máxima tensión todo el sistema eléctrico. Generación, transporte y distribución, estuvieron trabajando con cargas extremas para responder a la demanda".



"Ese pico de demanda -agregó-, que se vio generado por la evidente recuperación de la economía, combinada con una ola extrema de calor que asola a todo el hemisferio sur del Planeta, sumado a una sequía que arrastra años y restringe al mínimo el uso de la hidroelectricidad, debió ser enfrentado por nuestro Gobierno con el estado de desinversión en que el gobierno que integró la Sra. Bullrich, dejó el parque de generación térmica, el sistema de transporte y el de distribución del AMBA".



Para el asesor presidencial, "desde cualquier análisis racional, es impensado que, salvo un manto total de impunidad o una desmemoria colectiva absoluta, una encumbrada dirigente de aquella gestión juzgue las medidas que, en esta emergencia eléctrica, nuestro gobierno se vio obligado a tomar para enfrentar el problema, buscando minimizar los efectos graves que se preveían".