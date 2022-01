Neuquén ya confirmó fecha para el retorno a las escuelas

El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, confirmó que el informe edilicio de las escuelas de la provincia se emitirá a mediados de febrero; y las clases darán inicio el 2 de marzo. “El 15 de febrero vamos a determinar cuáles son los establecimientos de la provincia con dificultades para iniciar el dictado de clases de manera presencial“; anticipó el ministro respecto al ciclo lectivo 2022.

La intención es contar con “un semáforo verde, amarillo y rojo para determinar el estado de las escuelas. Más de 550 edificios escolares con mantenimiento preventivo estarán en condiciones en tiempo y forma sobre los 670 edificios de la provincia”, sostuvo el ministro.

“Esto nos va a permitir organizarnos para no llegar al 2 de marzo y encontrarnos con la escuela cerrada“; además aclaró que la segunda quincena de febrero estará destinada a la coordinación de obras para las escuelas que no están en condiciones ideales.

No obstante, Llancafilo, expuso además que en algunos puntos de la provincia la educación deberá ser virtual. No por cuestiones sanitarias sino por la imposibilidad de habitar las escuelas. “Nada reemplaza la presencialidad, pero nos urge llegar con el servicio de internet a zonas del norte y el centro de la provincia para no perder días de clases”.

Por último, informó que apuntan a la creación de nuevos edificios escolares para puntos en particular como Añelo, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes y Plottier; poniendo énfasis en la educación técnica de nivel medio.