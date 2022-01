Más de 80 familias siguen sin agua en Neuquén

Alfredo es un vecino del barrio Confluencia Rural de la ciudad de Neuquén y contó en AM550 que la problemática de la falta de agua en su sector afecta a más de 80 familias, no solo en las viviendas, sino también en la producción. Al respecto el vecino detalló que lograron encuentros con las autoridades, en los que poco se avanzó: "El viernes 14 conseguimos una reunión organizada por la defensoría del pueblo con las autoridades del EPAS que es a quien abonamos la factura de un servicio que no estamos recibiendo. Nos explicaron el problema de fondo: falta de inversiones en Neuquén, una ciudad que no está preparada para la cantidad de habitantes que hoy tiene".

Además Alfredo detalló otro encuentro en el cual se habló de obras que, según explicó, no solucionarían la cuestión de fondo: "Se consiguió también una reunión con CORDINEU y con otras autoridades del EPAS en la que nos detallaron que el primer organismo está con una obra sobre Obreros Argentinos en la que se va a poner un caño mas grande, pero que no solucionará nada porque el segundo organismo no aumenta el caudal ni la presión, y va a ser exactamente lo mismo"