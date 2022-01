Pereyra: "¿Para qué vamos a seguir si estamos pintados?"

Luego de publicar una fuerte carta con posiciones diferentes a la conducción del Movimiento Popular Neuquino, el dirigente petrolero y exsecretario general del gremio, Guillermo Pereyra , detalló en AM550 de qué se trata el proyecto que llevarán adelante: "No se trata de presentar listas, se trata de tener un proyecto como provincia, como partido. Queremos llevar a esta provincia a ocupar los primeros lugares, pero es una provincia rica con habitantes pobres. Esta provincia bate récords de producción y de turismo, con un trabajo muy fuerte que ha hecho el gobernador en la pandemia, pero es una pena que esto no pueda ser aprovechado y que todo se vaya en gastos corrientes" aseguró.

Pereyra detalló que no se trata de nombres, sino de proyectos políticos: "Si ponemos candidatura por delante de los proyectos nos equivocamos nuevamente, y soy parte de esa equivocación. Acompañamos a este gobierno pero no se nos ha tenido en cuenta para nada. Para qué vamos a seguir como autoridades partidarias si estamos pintados. Es una pena que perdamos este tiempo cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto muy serio, abarcativo, inclusivo, con independientes, empresarios, trabajadores, y vamos a elaborar un proyecto de mucho desarrollo para combatir la pobreza con todos los ingresos de regalías que hay y habrá mucho más".

En cuanto a su figura como hombre fuerte del MPN, pensando en una candidatura a futuro, Pereyra confirmó: "Esto lo queremos elaborar desde la lista Azul y Blanca pero sin candidato. Yo no soy candidato a nada ni lo voy a hacer. Yo quiero mucho a mi provincia, y al Movimiento Popular Neuquino".

"No me voy enojado con Omar Gutiérrez ni con ningún compañero del partido, acá no va a haber agravios sino posturas políticas distintas, que es lo que queremos poner en debate".