Afilando colmillos, Rusia y China esperan a Fernández

La política exterior argentina sufre tantos vaivenes como los que se registran puertas adentro; y en estos días próximos -en febrero- se podrá observar cómo el gobierno de Alberto Fernández profundizará relaciones con los gobernantes de dos países que actualmente mejor representan un gran poderío económico, escaso respeto a la democracia y los derechos humanos, y firme intención de avanzar sobre América Latina: Rusia y China.

Este viernes se confirmó oficialmente que Fernández se reunirá con Vladimir Putin el 3 de febrero; y que seguirá viaje para reunirse con Xi Jinping, al otro día. El presidente argentino viene de asumir la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el organismo que representa algo así como el único paraíso común posible para naciones con gobiernos de dudosa o nula calidad democrática presente, como Venezuela, Nicaragua, y Cuba. Ahora, profundizará el camino elegido con los líderes de las potencias que están prontas a respaldar a todo aquel régimen político que esté lejos o enemistado con el "otro" mundo, ese en el que se mueven con naturalidad países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña.

En los últimos días, hubo muestras concretas del avance económico de Rusia y China sobre objetivos estratégicos argentinos. Se concretó, por ejemplo, la inversión rusa en los yacimientos salteños de Litio, a través de la empresa Uranium One, con un aporte inicial de 30 millones de dólares, al que le seguirá otro por 180 millones, y la intención de quedarse con el 100 por ciento de Salar Tolillar. A poco de eso, en medio de la feroz crisis eléctrica, la secretaría de Energía que conduce el neuquino Darío Martínez anunció una inversión china de 1.000 millones de dólares, a través de la empresa China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), y su sucursal CET Argentina; y, hoy mismo, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, se reunió con autoridades de la empresa china Railway Construction Corporation Limited (CRCC), para avanzar en la inversión de 2.600 millones de dólares para mejorar 1.813 kilómetros de vías para los trenes de carga.

Esta muestra evidente de lo que ya se denomina "sustitución de dependencia", en irónica alusión a la histórica dependencia económica argentina de otras grandes potencias, algo que siempre ha criticado el peronismo desde su visión de proclama nacionalista, la tiene muy ocupada a la oposición política, que se prepara para recibir en el Congreso al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien expondrá y responderá preguntas acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la posibilidad abierta de que se llegue a un acuerdo para financiar y seguir pagando deuda, o no.

En este contexto, tanto Putín como Xi Jinping estarán, metafóricamente, afilándose los colmillos, porque hay sangre fresca y propicia para sus propios intereses, aquí, en el atribulado sur, tan importante para los intereses geopolíticos como lo era en el siglo pasado, o, tal vez, un poco más.