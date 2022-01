El incendio en Aluminé ya no presenta "actividad visible"

Gabriel Álamo, intendente de Aluminé contó en La Primera Mañana por AM550 las novedades acerca del incendio que consumió más de 5.000 hectáreas en cercanías a Quillén: "Según los relevamientos que se hicieron por aire y por tierra se pudo observar que el incendio no presenta actividad visible, eso significa que no hay vegetación prendida, lo que no significa que no haya que seguir trabajando en el lugar y teniendo precauciones, porque la alta temperatura que pueden tener las raíces o plantas de mayor diámetro como las araucarias llevan a que se haga la denominada guardia de cenizas que demandará unos 15 días".

"El incendio está contenido, no tiene actividad visible, pero hay que seguir controlándolo por las altas temperaturas. Pero muchos de los brigadistas ya regresaron a sus lugares de origen, como también la mayoría de los medios aéreos"

Sobre la previsión climática para los próximos días en la zona, muy elegida por el turismo, Álamo contó: "Desde ayer empezaron a subir las temperaturas con cielos despejados, y eso hace que se seque rápidamente la superficie luego de las lluvias que trajeron alivio en los últimos días contra el fuego".

"Fue el incendio más grande de las últimas décadas en Aluminé" detalló Álamo.

En relación con el accidente de helicóptero en el cual perdieron la vida dos personas, el intendente de Aluminé contó que el mismo día llegó al lugar la jueza Domínguez de Zapala quien dispuso pericias a la máquina y las autopsias a las personas fallecidas, que fueron trasladadas a Neuquén. "Además 36 horas después del siniestro llegaron expertos en accidentes aéreos. En base a lo que se comentó podemos decir que era un día muy difícil para volar por el viento y el humo en la zona" aseguró el jefe comunal.