El presidente, la oposición, una cumbre y Neuquén en el lío

El tema es la negociación con el FMI, es decir, es cómo enfocar desde la política la negociación con el FMI, teniendo en cuenta que no será igual un relativo éxito que un también relativo fracaso. El gobierno evalúa un montón de posibilidades, pero sucumbe ante la posibilidad de quedar solo en la encrucijada. Por eso trabajó a fondo la reunión con gobernadores por el tema del fondo. No fueron todos los mandatarios. No fue el jefe del distrito porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los líderes de la oposición. Pero hubo un acercamiento con Gerardo Morales. Y el encuentro igual se hizo, con Martín Guzmán asegurando que la disyuntiva es ajuste o crecimiento, una repetición de los últimos 50 años de la historia argentina. Estuvo el neuquino Omar Gutiérrez, desde una posición sana, que le permite el hecho de presidir un partido "independiente" de las fuerzas nacionales. Dijo que había que estar juntos en el desafío extremo que plantea la coyuntura.

“Todos y todas tenemos que, desde el lugar en el cual estamos, oficialismo y oposición, asumir la responsabilidad de trabajar juntos y a la par para poder conseguir la mejor solución a este problema”, destacó Gutiérrez, ya con lenguaje oficialista incorporado. Y sostuvo que “estas tratativas impactan en las actuales y futuras generaciones. E impactan en el desarrollo económico y en el fortalecimiento del entramado social de cada rincón del país”. Suficiente. Es sentido común, no se ofende a nadie, no se habla ni bien ni mal. Un clásico del MPN en estas ocasiones, lamentablemente frecuentes en este país llamado, cada vez con menos lógica, Argentina.

Después, el presidente Fernández confirmó que espera una cumbre con la "primera fuerza" de la oposición. Es decir, Juntos por el Cambio. "Yo me comprometí con el gobernador (de Jujuy Gerardo) Morales y ayer lo hablé con Máximo (Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación) y con (Sergio) Massa (Presidente de la Cámara baja) a que hagamos una reunión específicamente con la primera fuerza opositora (en referencia a Juntos por el Cambio), donde estén representados los presidentes de los bloques y los gobernadores", dijo el mandatario. Y no se olvidó de meter la cuña en esa "primera fuerza", al remarcar lo de Morales y el hecho de que los gobernadores radicales "mandaron gente" al encuentro de este miércoles.

El mensaje político predominante desde el gobierno nacional es introducir la consigna "no al ajuste, sí al crecimiento". Es, de alguna manera, una invención argentina, el hecho de que el FMI podría imponer un plan de ajuste. Los ajustes siempre lo han hecho los gobiernos locales. Con el FMI no se ha cumplido casi nunca, y lo que se intentará negociar ahora es pedirle financiamiento para poder pagarle. Es decir, avisarle que se le va a pagar con la plata de ellos, porque aquí no hay un mango. Es todo tan elemental que duele. Y, lo que más duele, son tantos discursos de Perogrullo, tanta falsedad institucionalizada.

Neuquén, por supuesto, se abroquela en Vaca Muerta. Trata de defender este territorio, que sea una especie de zona protegida. Vaca Muerta es, junto con la agroindustria y el campo en general, lo único que produce dólares en cantidad suficiente como para mover alguna aguja en Argentina. Neuquén reza porque no haya olas grandes. Para eso, debería primar la cordura política, y salir de la encrucijada tratando de imaginar un camino que no pase necesariamente por el proceso electoral ya en marcha hacia el año que viene. Es difícil que ocurra, por lo que hay más perspectiva de tormenta que de calma.