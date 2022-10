Presupuesto: fuerte cruce por artículos y obras entre Gutiérrez y Figueroa

La media sanción en la Cámara de Diputados del Presupuesto para el año próximo del gobierno nacional fue también el escenario para que el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el legislador Rolando Figueroa, mostraran sus visiones opuestas. Fue el mandatario quien temprano arremetió contra el voto del Diputado Nacional al artículo 127 que transfiere fondos a obras sociales, pero excluye a las provinciales, en este caso al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Ese párrafo del presupuesto, también fue apoyado en la votación en particular por los diputados del Frente de Todos, Tanya Bertoldi y Guillermo Carnaghi, mientras que lo rechazaron los legisladores de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez y Pablo Cervi. No obstante la opinión de ambos sobre ese artículo tiene algo de curioso, como se verá más adelante.

Sin nombrarlo específicamente, Gutiérrez señaló que "dicen ser representantes de la provincia que avalan una ley de presupuesto en la cual vamos camino a la inequidad" y detalló que "en el país, la gran mayoría de las provincias han transferido sus cajas jubilatorias (a Nación). En la provincia de Neuquén con independencia y autonomía propuesta por el MPN, no se transfirió la caja jubilatoria, que administra el ISSN, quien también administra la obra social".

"Vemos con sorpresa que no se haya defendido y se haya privilegiado y priorizado que las obras sociales y prepagas, que tengan en el artículo 127 la posibilidad concreta para transferir a obras sociales prepagas para pagar medicamentos, pero no contemplando las obras sociales provinciales", sostuvo el gobernador, al tiempo que remarcó: "Es una injusticia que no podemos pasar por alto".

Lo curioso del 127

Casi en simultáneo con la exposición pública de Gutiérrez sobre el artículo 127 del Presupuesto y el apoyo de Figueroa, Carnaghi y Bertoldi, el diputado nacional electo por el MPN también se refería a las gestiones y obras incluidas en la norma que recibió media sanción.

Y especialmente sobre el artículo 127, informó que “logró junto a diputados de los bloques del interior que se incluya a las obras sociales provinciales en el Artículo 127 que creaba en el ámbito del Ministerio de Salud el Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio con el objetivo de centralizar el financiamiento, la cobertura y la compra en forma completa de la tecnología sanitaria para las patologías de mayor impacto financiero, “por ser uno de los principales déficit que tienen hoy por hoy nuestras obras sociales”.

No obstante haber sido aprobado en general el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, cuando se realizó la votación en particular de cada uno de los artículos, el mencionado no recibió la mayoría por lo que no figura en el texto elevado ahora para su tratamiento en el Senado de la Nación.

Obras incluidas

Figueroa enumeró las obras y emprendimientos incluidos en el proyecto y que benefician a la provincia del Neuquén, por un monto estimado de unos 853 millones de pesos.

Entre ellas se encuentran una obra de gas en Plottier por 50 millones de pesos, la Ampliación de la planta de tratamiento de efluentes de San Patricio del Chañar por 380 millones de pesos, una colectora cloacal en Centenario por 176 millones de pesos que se financiarán al 100% en 2023. Por otra parte, se incorporaron obras con incidencias en ejercicios futuros hasta 2025, donde se encuentra el 33% (50 millones) de 150 millones para pavimento urbano en Plottier; el 7% (90 millones) del sistema de tratamiento de líquidos cloacales de Añelo que en total demandará 1.250 millones hasta 2025; y el 6% (110 millones) del desagüe pluvial San Juan en la ciudad de Neuquén que demandará 1.800 millones hasta 2025. En total, las obras suponen una inversión de 3.806 millones en tres años, señaló.

El presupuesto de obras incluidas por Nación para Neuquén era de 4.629.706.753 de pesos en la redacción original a lo que se suman 1.200 millones agregados para la PIAP. El 65% de los 4.629 millones se concentra en obras de vialidad sobre las rutas 237, 40 y 22. También sobre las rutas provinciales 7 y 51 en cercanías de Añelo. Para el Puente La Rinconada sobre el Río Collón Curá se estipuló una partida de 220 millones de pesos.

Además de las obras, Figueroa destacó que se dio marcha atrás en el recorte al área de Educación y en el nuevo dictamen se engrosaron las partidas en 320.000 millones de pesos. “Para nosotros la educación es la mayor inversión que puede realizar un Estado y, en ese sentido, creemos que fue una buena decisión la inclusión de estas nuevas partidas”, manifestó. Hizo lo mismo respecto al aumento del Fondo de Compensación Transporte Urbano y Suburbano del Interior del País que tendrá en 2023 un piso de 85.000 millones de pesos, a partir del cual se revisará el funcionamiento (el proyecto original contemplaba $66.000 millones). A su vez, se crea el Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público de Pasajeros para evaluar el uso y la aplicación de los recursos.

Durante la votación en particular de los artículos, el diputado neuquino rechazó la creación de una nueva tasa de seguridad de la aviación que se cobraría a los pasajeros, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se opuso a otorgar al ejecutivo la facultad de aumentar retenciones a través de la modificación del Artículo 52 de la Ley 27.541. Por otra parte, acompañó el artículo 104 que equipara al gremio de los Camioneros con el resto de los trabajadores del transportes, dictaminando que el adicional por viático que reciben los choferes estará exceptuado de tributar por Ganancias.