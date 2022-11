Se incendió un colectivo de Ko-ko

Un colectivo de la empresa Ko- Ko se prendió fuego en pleno viaje, en la noche del lunes, cuando circulaba por J.J. Gómez, a pocos kilómetros de Roca. El chofer advirtió un momento antes que el vehículo ya venía con inconvenientes, lo que generó el malestar entre los pasajeros por el estado y la falta de mantenimiento de los micros. No hubo heridos, solo daños materiales.

Y no es la primera vez que un colectivo de esta empresa tiene dificultades mecánicas. La semana pasada le fallaron los frenos. Así lo expresó indignada una usuaria en el portal Último Momento Noticias. "Soy una mamá de una pasajera que viaja diariamente en el ko-ko. La empresa ha sufrido nuevamente un incendio en unos de sus vehículos, la semana pasada fueron los frenos, mi hija viaja diariamente a Cipolletti a estudiar porque lamentable no podemos pagarle un alquiler. Siempre pasa algo en los colectivos. El chofer anda siempre muy fuerte, muchas veces no suben a las personas con discapacidad”.

Agregó que “alrededor de las 22 horas, el colectivo se prendió fuego en J.J.Gomez , el chofer había dicho minutos antes de que algo estaba por pasar algo y le dijo a los pasajeros vamos a ver si llegamos a Roca”.

Más bronca generó entre los usuarios ya que desde el sábado 29 de octubre entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario de la empresa Ko-Ko, que fue autorizado por la Secretaría de Transporte de Río Negro. El incremento fue del 5% para todos los segmentos dentro del territorio rionegrino, ya que no contempla los pasajes hacia Neuquén.