Indignación y estupor por los abusos de bebés

La semana que termina fue penosa. La sociedad se consternó e indignó por el caso del periodista de la TV pública rionegrina, Emiliano Gatti, quien fue detenido (y liberado bajo caución) en Roca, sospechado de pertenecer a una organización internacional que supuestamente distribuye videos de pornografía infantil, que incluyen abuso sexual a bebés. Terrible, aberrante, incalificable. No fue lo único que pasó en la semana, pero sí lo que la marcó. Veamos...

Los videos del espanto

“Para nosotros que tenemos que analizar en la fiscalía, se nos hace imposible humanamente sostener la visualización de estos videos. No podemos creer. Es terrible, hay nenes de 2 o 3 años, bebés... No sabemos qué pasó con esos nenes después. Un acceso carnal anal de un bebé, es la muerte segura y eso está grabado en videos ¡Es un horror!”

Así se expresó la fiscal Belén Calarco en referencia a la causa por la que se investiga a Gatti, a quien consideran sospechoso de haber traficado más de 360 videos, que incluyen abusos a menores de 13 años. Hasta diciembre, era el presentador de las noticias en el canal de televisión del Estado rionegrino y al parecer recibía fondos oficiales para una fundación que preside.

Indignación en una escuela

Otro caso aberrante ocurrió, dicen, en la Escuela 238 de la misma ciudad rionegrina: Roca. Un docente de séptimo grado fue apartado de su cargo, luego de que un grupo de padres lo acusara de perpetrar supuestos abusos hacia estudiantes, mientras que a otros los habría maltratado. El padre de una de las víctimas, ingresó el lunes al establecimiento y golpeó al docente que terminó en el hospital.

Uno de los que se refirió al caso fue el secretario general del gremio docente UnTER seccional Roca, Enzo Quintero, quien señaló: “Ya se aplicó el protocolo para este tipo de situaciones y se apartó del cargo al docente”.

Las damas de Figueroa

Esta semana, el diputado nacional por el MPN y candidato a gobernador de Neuquén por fuera de la estructura partidaria, Rolando Figueroa, presentó a dos de las damas que lo acompañarán en su proyecto.

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, será la candidata a vicegobernadora; al tiempo que la doctora Luciana Ortiz Luna, será quien encabece la lista de candidatos y candidatas a diputados provinciales. Ambas son críticas del gobierno provincial.

En procura de la construcción del frente electoral, Figueroa dialoga tanto con referentes de Juntos por el Cambio como con dirigentes del Frente de Todos.

Reconocimiento a Koopmann

La Legislatura neuquina aprobó, esta semana, el proyecto del vicegobernador y candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, y habilitó la implementación del boleto estudiantil gratuito para los alumnos de todos los niveles (del jardín a la universidad) en la provincia de Neuquén.

Tras la aprobación, Koopmann recibió la visita de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, como se conoce a la brutal represión y secuestros que perpetró la dictadura militar contra un grupo adolescentes, que reclamaban el boleto secundario. Eso ocurrió en la ciudad de La Plata, el 16 de septiembre de 1976. Díaz se mostró emocionado con el nuevo boleto neuquino.

Otros flojitos de papeles

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén condenó otros dos funcionarios. Uno es el ex jefe comunal de Chorriaca, José Victoriano Burnes, quien no pudo justificar parte de las erogaciones que realizó a lo largo del Ejercicio 2016 y ahora deberá afrontar el pago de 71.320,26 pesos en forma solidaria (es decir entre los dos) con Adriana Soledad Kilapi, quien fue su secretaria Tesorera en la comisión de fomento.

Otro es el presidente de la Comisión de Fomento de Quili Malal, Claudio Sáez, al que el Tribunal de Cuentas condenó por no haber podido justificar parte de los gastos realizados (también en 2016). La condena es de 121.700,98 pesos que deberá afrontar junto con Luis Marcelo Riquelmes, quien fuera su secretario Tesorero.

Alberto con gastritis

El presidente Alberto Fernández sufrió una “descompensación producto de una gastritis erosiva, que causó un sangrado que generó una baja de la presión importante”, dijeron oficialmente. El problema de salud lo sorprendió justo cuando se preparaba para participar en las sesiones plenarias del G20, en Bali.

“Les agradezco a todos por la preocupación; estoy bien, estoy trabajando bien. Para verificar efectivamente el nivel de sangrado nos trasladamos a un hospital de Bali, al solo efecto de hacer una endoscopía”, explicó el mandatario.

La raza superior, según Macri

El ex presidente Mauricio Macri se despachó con una frase que lejos de pasar desapercibida, generó varios y variados repudios.

Fue durante una entrevista televisiva en la que le preguntaron si consideraba que la Selección Argentina es candidata a ganar el mundial y esto dijo: “Brasil está muy bien, Portugal también está bien. Francia es el ex campeón. Y Alemania no lo podes descartar porque son una raza superior, siempre te juega hasta el final”.

Cansada de la impericia judicial

La abogada y actriz Nicole González, también conocida como la “Rubia Peronista”, se refirió a las falsas denuncias que los jueces no investigan y que pese a ello cortan los vínculos entre hijos y padres separados.

“Como abogada no entiendo la desprotección que tienen los padres en el derecho de Familia”, dijo y agregó: “No puede ser que por denuncias falsas de mujeres que toman a sus hijos como trofeos de guerra, despechadas porque el hombre no decidió seguir la relación, o por lo que fuera, pero no se hacen las investigaciones pertinentes para saber si ese es un buen padre o no. Y -por las dudas- los padres están sin ver a sus hijos por meses, años”.

“Las leyes tienen que cambiar y los hombres tienen que ser protegidos porque acá se trata del interés superior del niño y la niña el que hay que respetar”, concluyó en un mensaje pleno de sentido común. Pero -y por paradójico que parezca- para varios jueces y juezas, el sentido común es el menos común de los sentidos.