VIDEO: Habló Gatti, "no soy un pedófilo, no tengo nada que ver" dijo

En horas cercanas al mediodía de este jueves en Ciudad Judicial de Río Negro se presentó el periodista Emiliano Gatti, acusado de traficar videos de abuso sexual de menores de edad, junto con su abogado Marcelo Hertzriken Velazco. Allí, el conductor televisivo habló con los medios sobre la situación.

"No tengo nada que ver, no soy un pedófilo, no soy un pederasta, estoy viviendo una pesadilla terrible que no le deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia desde el primer momento. No soy parte de ninguna red, esto es terrible, pero confío en la justicia" aseguró Emiliano Gatti.

"Nos estamos anoticiando por los medios los próximos pasos de la fiscalía", aseguró el letrado Hertzriken Velazco, y detalló: "Hasta el día de hoy tienen un módem que por espacio de 15 o 20 años podría haber utilizado con otros módems, en un lapso de tiempo muy acotado entre febrero y abril del 2022, en otro domicilio, no en el que indica la fiscalía, en ese módem habría habido navegación en un sitio denominado 'Abuso Sexual Infantil'. Eso es lo único que tienen".

"Se le secuestraron elementos de la peor manera posible, en un allanamiento rayano con la ilegalidad manifiesta, le tiraron la puerta abajo y secuestraron máquinas y elementos de tecnología, los cuales están siendo peritados y los resultados no están, por lo cual colegir que él es un pedófilo y que hizo 300 descargas como pontifica la fiscal, cuanto menos afecta derechos" contó el abogado.

MIRÁ LA CONFERENCIA COMPLETA:

NOTICIA EN DESARROLLO