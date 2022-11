“Le pido una oportunidad a la gente para cambiar Neuquén”

Las campañas políticas, además de las discursos y los actos, tienen decenas de actores y eslabones que las hacen posibles trabajando a diario en cada una de las recorridas. Este, justamente, es el caso de Julieta Corroza, coordinadora territorial de la campaña a gobernador de Rolando Figueroa, que este sábado visitó los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias; y pidió a los votantes “una oportunidad para cambiar Neuquén” de la mano del exvicegobernador.

En el marco de una emisión especial de “Pórtense bien”, el programa que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, dedicado a las “mujeres protagonistas” de la política neuquina, Corroza también repasó diversos temas de la actualidad provincial, como la delicada situación social, el rol de las mujeres en la actividad partidaria y la posibilidad de realizar alianzas, desde el espacio de Figueroa, con espacios políticos nacionales.

“Hace 18 años que acompaño a Rolo y te puedo decir que en los lugares que ha estado, yo he visto como se han transformado, como ha mejorado la calidad de vida de los vecinos de Huiganco o Chos Malal. Por eso, yo le pido a a la gente que nos de una oportunidad para cambiar la provincia”, aseguró la asesora del diputado nacional.

Corroza indicó, a su vez, que nadie “puede poner en duda el amor de Rolo por Neuquén” y afirmó que, en caso de una victoria electoral el año próximo, “la administración y distribución de los recursos de la provincia cambiaria totalmente”. Sobre este punto, añadió que “los fondos del Estado deben ser para quienes lo necesitan y no para los amigos de un proyecto político”.

Abocada, especialmente, en la campaña en la zona de la confluencia, señaló que la situación social en el área metropolitana “no se vio nunca” y agregó que “se nota una diferencia muy grande entre lo que hace la política y las necesidades de la gente”. “En los barrios veo mucha hambre y en el último invierno, mucho frío”, continuó.

Ya en el plano más ligado a lo político, la encargada de la coordinación territorial desestimó las críticas a Figueroa desde el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que este sábado emitió un duro comunicado contra “los partidos nacionales y sus aliados locales”. Precisamente, una de las más críticas contra el legislador nacional durante los últimos días, fue la candidata a vicegobernadora del partido provincial, Ana Pechén, quién lo acusó de ser un “bribón” que solo buscar “sumar votos”.

Al ser consultada por estas declaraciones, Corroza manifestó que “no entiende a la gente que hace política en negativo”, sosteniendo además que “me sorprende semejante declaración de Ana (Pechen) con todo lo que ella ha compartido con Rolando”. En esa línea, criticó la designación de la docente de la UNCo como candidata a vicegobernadora del oficialismo provincial y precisó que “cuando me enteré de su postulación, me puse a pensar en todas las mujeres capaces y de trayectoria que hay el MPN y que no fueron consideradas”.

En cuanto al comunicado del partido provincial, por su parte, desestimó el discurso contra “quienes quieren venir a llevarse los recursos de la provincia” que suele repetir el MPN e invitó a la gente a que la acompañen a los barrios “para ver quien verdaderamente se está llevando los recursos, porque parece que hablarán como si no fueran gobierno". .

Ya sobre el cierre de la entrevista, Corroza, pieza clave de la campaña de Rolando Figueroa, se refirió a la posibilidad de establecer alianzas con frentes nacionales, como Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, y señaló que “desde nuestro espacio invitamos a todos los que se quieran sumar, más allá de su camiseta política”, ya que “no le tenemos miedo a la gente que no piensa como nosotros”.