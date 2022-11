¡Ojo! La semana comienza con alertas de tormenta en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó durante la mañana de este lunes la alerta amarilla por fuertes tormentas en diferentes zonas de Neuquén y Río Negro. Específicamente, en la provincia del Neuquén se espera que afecte toda la zona del alto valle, el Este y Noreste de la provincia. En Río Negro, afectará en su totalidad al Alto valle rionegrino, y también el centro-sur de La Pampa.

Información actualizada el 28 de noviembre de 2022 a las 06:06 h

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.