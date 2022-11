Con socios antagónicos, Rioseco celebra su pragmatismo

En los trabajosos acomodamientos de piezas por los que transitan el Frente de Todos (FdT) en general y el peronismo neuquino (PJ) en particular, el que mayor nivel de construcciones ha demostrado es el ex intendente de Cutral Co y candidato a gobernador, Ramón Rioseco (FyPN).

A nivel ciudad de Neuquén se embarcó en una extraña simbiosis que lo llevó a respaldar la candidatura a intendente de Juan Peláez (UCR); en definitiva, nada que sorprenda demasiado en virtud de su consabido pragmatismo. Y a nivel provincial parece que ha logrado renovar el respaldo del senador Oscar Parrilli (PJ), y sumó a Libres del Sur, uno de los partidos que cuestionan a Cristina Fernández de Kirchner (jefa directa de Parrilli).

Recientemente, en un acto que compartió con la ex concejala capitalina y candidata a diputada provincial, Mercedes Lamarca, Rioseco destacó: “Es una alegría que Libres apoye nuestra candidatura y que Mercedes y Walter encabecen la lista de diputados”.

“El acuerdo con Libres es la expresión de ampliar el frente; de hacer un gran frente opositor con distintas ideas, desde distintos espacios y con distintos territorios, pero con el objetivo común de cambiar la matriz productiva de esta provincia rica llena de gente pobre”, destacó Rioseco.

Las convicciones de Lamarca también han destilado oscilaciones; tal es así que en 2019 se embarcó en una sociedad electoral con el entonces candidato a intendente por el PRO, Marcelo Bermúdez.