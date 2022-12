Rucci: “El armado político de Figueroa tiene poca vida"

“La intención de Rolando Figueroa es acabar con el MPN y perpetuarse en el poder para terminar con Vaca Muerta, por lo tanto el armado político que hizo no le veo más de dos meses de vida”, con estas palabras Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, reprochó al candidato a gobernador que va por fuera del MPN durante una visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, este sábado por la mañana.

Con respecto a la candidatura de Figueroa para gobernador en la provincia de Neuquén y su ruptura con el MPN, Rucci fue muy criticó e indicó que “el interés que tiene es meramente económico ya que no le importa la sociedad neuquina”.

En diálogo con el programa “Pórtense Bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, el secretario de los petroleros subrayó que “Rolando Figueroa y yo hemos formado parte del MPN, todos esperábamos que no gobierne por fuera del partido. No le veo más de dos meses de vida a este partido. Por eso esta coalición con la intendenta de Plottier Gloria Ruiz, no tiene futuro”, sentenció Rucci.

Además, cuestionó en duros términos al intendente de Añelo Milton Morales, quien llegó a ese cargo en la boleta del MPN y hace algunas semanas anunció su respaldo a Rolando Figueroa. Criticó la situación que se está viviendo en esa localidad y cómo está gobernando. “Lo que pasa en Añelo, es lo mismo que está haciendo Rolando Figueroa, las responsabilidades son del intendente, si se queda en un sillón esperando que le resuelvan las cosas no van a hacer nada, para gobernar tiene que moverse”.

Rucci redobló más la apuesta contra Morales y expresó que “entro en pánico y sacó los pies del plato. Un mes antes felicitó al gobernador (por Omar Gutiérrez) y un mes después dijo que no hizo nada por la provincia de Neuquén, se cambió de camiseta y ahora el MPN es lo peor que hay”.

Con respecto a si pensó en ser candidato a gobernador en las próximas elecciones dijo que “la política es una pata muy importante de todo, no pensé en ser el gobernador de la provincia. Me hicieron ofrecimientos, pero no los acepte”.

Al ser consultado si le ofrecieron algún cargo político si el MPN de la lista azul gana las próximas elecciones, Rucci dijo que “nosotros tenemos un compromiso con todos los compañeros y creo que tenemos tener nuestras garantías en este acuerdo que hicimos con la lista azul del MPN. Nos hemos hablado de los cargos, pero si podemos aportarles algo, seguro que lo haremos”.

Actividad petrolera, situación económica y Comunidad Mapuche

Sobre la actividad petrolera, Marcelo Rucci expresó que “desde el sindicato de petroleros venimos trabajando durante todo el año y los empleados están muy contentos porque conseguimos logros en los salariaos”. Pero reconoció que aún la actividad no se recuperó luego de la pandemia ya que “no coincide la producción récord del último tiempo con el sueldo de los trabajadores, porque las empresas cobran en dólares y los empleados en pesos”.

“Es una lástima que en el mejor momento de Vaca muerta no nos pudimos recuperar, por eso ahora es el momento de reivindicación para mantener la actividad y sostenerla”, expresó Rucci y agregó que “hay un trabajo para hacer desde la dirigencia sindical, no me comparo con otra actividad, porque desde mi lugar voy a hacer todo lo posible para los trabajadores tengan un mejor salario”.

Con respecto a la situación económica que atraviesa Argentina manifestó que “afecta a todo el país, es impredecible saber lo que va a pasar, porque es un país que esta prendido fuego”. Por eso “tenemos que cuidar Neuquén, tenemos todo para ser más importante de los que somos, peleamos para que no se termine con las empresas Pymes, eso es tarea de todos los neuquinos”.

Al ser consultado sobre el viejo debate por la legitimidad de los reclamos de las comunidades mapuches, que plantean sus derechos ancestrales sobre las tierras de la provincia, Rucci fue cauto y dijo que “es un tema que tienen que arreglar, nosotros no tenemos que dar opinión, tienen que trabajar para buscar el consenso en la provincia y el país”, y agregó que “no sería respetuoso hablar de algo que no conozco. El gobierno tiene que hacer el análisis, sentarse con tiene que sentarse y arreglar el conflicto”.