Zúñiga reconoció “denominadores comunes” con Figueroa

No son días de demasiada claridad y acción para el peronismo neuquino, que con el 2023 a dos semanas de iniciar, aún no tiene decidido cómo se reagrupará y competirá en el próximo año electoral en la provincia. En ese panorama, el concejal de la ciudad de Neuquén y presidente del PJ Capital, Marcelo Zúñiga, analizó la situación del partido durante su visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, y aclaró que con el candidato a gobernador Rolando Figueroa “hay fuertes denominadores comunes” que permitirían conformar una eventual alianza.

Con un fuerte tono crítico, el edil capitalino consideró que la estrategia a optar por el justicialismo de cara a los comicios provinciales “ya se tendría que haber decidido mucho antes”, aunque mencionó que “no es la primera vez que todo se decide a último momento”. Sostuvo, en este punto, que una de las alternativas para resolver el armado del peronismo en Neuquén era la realización de una gran interna el pasado 31 de octubre, algo en lo que finalmente “nunca se quiso avanzar”.

No obstante, en diálogo con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, Zúñiga indicó que todavía “hay tiempo” para tomar una decisión, “ya que aunque se habla mucho de fechas, la oficial aún no la conocemos”. “Tenemos días y semanas para definri que vamos a hacer”, añadió.

Entre los posibles rumbos que tomaría el peronismo provincial, en clara relación con la versión local Frente de Todos, aseguró que hay dos opciones principales, una sería apoyar la candidatura del parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco y otra, que según anticipó es la que más fuerza tiene, que es la de apoyar la postulación del diputado nacional y exvicegobernador, Rolando Figueroa.

Precisamente, indicó que con el exintendente Chos Malal “existen fuertes denominadores comunes” como para sellar una alianza, pero comentó que ese acuerdo debería estar lubricado en base “a una agenda de políticas públicas concretas” y no solo por una lista de candidaturas y nombres de dirigentes.

Con respecto a Rioseco, si bien valoró su posición crítica con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), señaló que “no se entiende que cuando antes planteaba que se necesitaba un frente bien abierto, ahora diga que no tendría que ser tan abierto”, en referencia a la negativa del exintendente de Cutral Co de sumarse al espacio de Figueroa y optar, en cambio, por volver a competir con una postulación propia.

También cuestionó el apoyo del cutralquense a la candidatura a intendente de Neuquén del concejal radical, Juan Peléaz, situación que de acuerdo a lo que mencionó Zúñiga, “nunca fue discutida y sucedió de una semana a otro a la otra”. “Yo respeto mucho a Ramón, pero quien debería responder por todo estas cuestiones no debería ser yo”, añadió el referente del peronismo capitalino.

Ya en el tramo final de la entrevista y tras realizar un repaso crítico de la situación social y económica de la provincia, sobre todo de la distribución de los recursos, el concejal y excandidato a intendente sugirió que de ahora en más “el peronismo debe favorecer una amplia confluencia de espacios”, con especial foco en “la construcción de una agenda abierta a las necesidades de la gente”.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA: