El tren que no funciona y el avión para el presidente

Lejos de debatir si el Estado argentino debe o no debe comprar un avión nuevo para su presidente -operación que se estima costará 22 millones de dólares- tal vez convendría razonar un poco sobre las prioridades del transporte en este país deteriorado: un buen ejemplo está a mano en el corto tramo de vías que une a Cipolletti, en Río Negro, con la capital de Neuquén, y que lleva ya 15 meses desactivado para el uso del servicio de pasajeros, sólo porque la empresa Ferrocarriles Argentinos entendió que no podía seguir cruzando con seguridad el puente que cruza, elevado, la ruta 151.

No es un ejemplo antojadizo, pues llama la atención que una inversión mínima, como la que se necesitaría para habilitar nuevamente el servicio que el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo inauguró en 2015, no se hace, mientras sí se invertirá en un avión que usará el presidente del país para sus escasos viajes protocolares.

Lo que se preveía hacer con el viejo puente de metal que causa los problemas al tren del Valle, es bajar un poco el nivel de la ruta, para que, de esa manera, los vehículos de mayor porte no rocen o choquen esa estructura cuando pasan por allí. Es una inversión que correspondería a Vialidad Nacional, aunque el problema sea de Ferrocarriles Argentinos.

La empresa de los trenes, que adoptó la medida de suspender el servicio por tiempo indeterminado (sin preguntarle a nadie, ni pedir permiso), tiene actualmente más de 30 mil empleados y un déficit operativo muy pronunciado, que arrojó como resultado en el primer trimestre de este año 31.767,6 millones de pesos. Está claro que no puede invertir en nada más que en seguir pagando salarios para su abultada planta de personal. En el caso del servicio Cipolletti-Neuquén, el personal afectado a su prestación hace 15 meses que no trabaja.