Pum para arriba: el triunfo y las ganancias

Después de tanta ansiedad y estrés, propios del último tramo del año y más aún de la inflación crónica que padecemos los argentinos, la semana que termina tuvo motivos para el festejo. Uno de ellos, nacional: el triunfo de la Selección Argentina sobre Polonia; y otros dos parcializados: el anuncio del pago del aguinaldo en la provincia y el municipio de Neuquén (17 de diciembre), y la aprobación de la ley que exime al ítem Zona Desfavorable, de la poda que el impuesto a las Ganancias genera en los salarios más altos de la administración provincial neuquina. Claro que no todo fue para aplaudir, ya que también hubo quienes hicieron disturbios en pleno festejo del triunfo de la Scaloneta; y se registraron cortes de ruta en Añelo. Pero eso no es todo, sino que hay más; veamos.

Petróleo sí, agua no

La capital de Vaca Muerta, Añelo, fue epicentro de protestas durante la semana ¿El motivo? La falta de agua, producto de un corte de energía eléctrica que sacó de servicio a la planta de bombeo. Un grupo cortó rutas, con lo cual perjudicó a todos quienes querían pasar por el lugar, no sólo a los petroleros, sino también a los camioneros que llevaban agua para completar lo que faltaba en el tanque que abastece a la ciudad, según se explicó desde la administración provincial neuquina.

Hubo quienes expresaron sospechas de algún interés político en la protesta. Sea como fuere, el tema se resolvió en una audiencia de mediación de la que participaron autoridades provinciales, judiciales y municipales, además de quienes acudieron en representación de los manifestantes. Es de esperar que los cortes no se repitan: ni el de agua ni el de rutas.

Toda una ganancia

La Legislatura de Neuquén aprobó un articulado a partir del cual la Zona Desfavorable (uno de los componentes de los sueldos) quedará fuera de las retenciones del Impuesto a las Ganancias. Esto favorecerá, desde 2023, a buena parte de los trabajadores y jubilados del Estado provincial neuquino. El impulsor de esta medida, vicegobernador Marcos Koopmann, subrayó que se trata de “un acto de estricta justicia social” y de “un reclamo histórico de los trabajadores públicos de la provincia, a los cuales hemos escuchado”.

Habló Gatti

El periodista de la localidad rionegrina de Roca acusado de distribuir videos sobre pornografía infantil, Emiliano Gatti, quien fue separado de la señal de TV del gobierno de Río Negro, aseguró que el momento que vive “es difícil”, porque “la verdad que me la paso encerrado en mi casa, con mucho temor, y con mucho respeto también a la sociedad”.

Gatti hizo estas declaraciones durante una entrevista con 24/7 Canal de Noticias, en la que también dijo lo siguiente: “Estoy con tratamiento psiquiátrico porque de un día para otro se me vino el mundo abajo, tenía dos trabajos, trabajaba con una fundación y hoy no tengo nada de eso. Además se me acusa de algo por lo que soy inocente”.

Turbio acuerdo entre bolicheros

La denuncia de un empresario que no pudo ingresar al negocio dio origen a una investigación que permitió arrojar luz sobre un acuerdo supuestamente turbio entre las empresas Alliance y Grisú para aumentar sus ganancias.

La primera de estas firmas controla los boliches By-pass, Rocket, Cerebro y Genux, en tanto que la otra es la dueña del local que tiene el mismo nombre, todos en Bariloche.

El negocio radica en la fijación de precios para los paquetes que les venden a los contingentes de egresados. Fuentes de la investigación dijeron que al deshacerse de la competencia, estas empresas cobran (o cobraron) literalmente lo que quieren.

En virtud de esto, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le recomendó a la Secretaría de Comercio sancionar a la empresa Alliance con una multa de 150 millones de pesos y a la empresa Grisú S.A. con una multa de 90,3 millones de pesos.

Debería interesar, pero…

En medio de la expectativa por los cambios que realiza Lionel Scaloni, allá en Qatar, hubo un cambio en el Gabinete de Alberto Fernández que, como se dice exageradamente en el barrio ¡No le interesa a nadie!, muy a pesar de que tendría que interesar, pero en fin. El mandatario aceptó la renuncia de Alexis Guerrera al ministerio de Transporte y designó a Diego Giuliano como su sucesor. Según se informó oficialmente, Guerrera dejó el cargo por cuestiones “estrictamente personales”, vinculadas a su salud.

Optimismo en cuestión de precios

El secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, destacó que los precios de los alimentos y bebidas registraron una desaceleración “bastante importante” en noviembre respecto de octubre, y lo atribuyó a la implementación del programa Precios Justos, que fija 1.907 valores sin modificaciones y un aumento máximo del 4% mensual para otros 30.000 artículos hasta fines de febrero. “Vemos una desaceleración bastante importante en alimentos