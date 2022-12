¿Una nochebuena fresca?: cómo estará el tiempo este finde

En vísperas de una nueva nochebuena, no son pocos los que miran el pronóstico del tiempo de reojo para definir donde poner la mesa y realizar los festejos, en el clásico debate entre afuera o adentro del hogar. En la región, y de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la discusión estará reñida, ya que aunque no habrá viento intenso, las temperaturas no serán especialmente altas.

Para este sábado 24, en Neuquén y alrededores, se espera una mínima por la mañana de 17°C, mientras que por la tarde la máxima se ubicará en los 28°C, una cifra relativamente baja para esta época del año. Pero a la noche, foco de atención de este día, la temperatura descenderá algunos grados más y ya en la madrugada del 25, rondará los 14°C.

La jornada estará mayormente soleada, con algunos pasajes nublados, y no habrá posibilidades de precipitaciones. Otro de los factores climáticos a seguir de cerca en esta parte de la Argentina es el viento, que en esta ocasión estará presente, pero no a un nivel que complique el armado de manteles y adornos.

Según la previsión del SMN, las ráfagas alcanzarán su mayor intensidad durante la mañana de este sábado, con algunos ventarrones que incluso llegarían hasta los 50 km/h. Ya pasado el mediodía, el viento irá mermando en velocidad, para rondar los 30 km/h primero y los 20 km/h después, permitiendo una noche relativamente calma.

En cuanto al domingo 25, navidad, la tónica del tiempo será similar, aunque con algo más de calor. La mínima será de 13°C y la máxima tocará los 30°C, mientras que el viento promediará los 30 km km/h la mayor parte del día.