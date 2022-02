De todo el país, sólo Neuquén y CABA planificaron 190 días de clases

Un relevamiento realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación revela que sólo la provincia de Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hicieron los deberes para cumplir con el compromiso asumido de que el ciclo lectivo que está a poco de comenzar tenga 190 días de clases en las primarias. El resto de los distritos no se planteó dicho objetivo y, al parecer, no planificó ese piso de días de clases.

El informe que salió a la luz, este jueves, con su publicación en el diario Clarín señala que incluso hay tres provincias que no planificaron ni siquiera 180 días efectivos de clases y estas son Chaco (177), San Luis (179) y Tierra del Fuego (179).

Al respecto, se recordó que en octubre último, los ministros de Educación del país, reunidos en el Consejo Federal de Educación (CFE), firmaron una resolución que fijó un piso de 190 días de clases para el ciclo lectivo 2022. Es decir se comprometieron a dictar 10 días más de lo establecido por una ley de 2003 ¿El motivo? Simple: recuperar los contenidos después de las complicaciones que generó la pandemia.

No obstante no se descarta que las clases presenciales puedan seguir coexistiendo con las virtuales, pero se entiende que a esta altura de las circunstancias los mecanismos deberían estar debidamente aceitados, como para no resignar más horas de clases.

Por lo pronto, en su relevamiento el Observatorio Argentinos por la Educación hizo el cálculo de la cantidad de días efectivos de clases previstos en cada jurisdicción, sin contar los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y las jornadas pedagógicas.

Por estos días, la provincia de Neuquén se encuentra abocada a la culminación de obras en establecimientos educativos y a la negociación salarial con el gremio que nuclea a los docentes (ATEN), con el ministro Osvaldo Llancafilo a la cabeza, quien desde que asumió en la cartera educativa priorizó el "ida y vuelta" habitual con los diferentes municipios de la provincia, prestando especial atención al diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa.