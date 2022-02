Carreras desafía al presidente y protege la mansión de Lewis

La gobernadora rionegrina Arabela Carreras le respondió al presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de construir un camino alternativo al Lago Escondido. El primer mandatario señaló el fin de semana que “hay que facilitar la llegada de visitantes al espejo de agua. Existe la posibilidad de construir un camino, es un tema que será analizado con la gobernadora Carreras. Hay que encontrar una solución a ese tema. El lago no es propiedad de nadie, es propiedad pública. Hay que facilitar el acceso al lago. La solución que proponen los dueños del campo no parece ser razonable de ninguna manera".

Esta mañana, en Viedma, Carreras le bajó el pulgar a esa idea. “Nos parece muy bien que el gobierno nacional invierta en caminos de Río Negro, no lo hace habitualmente, así que si puede contribuir a los caminos rurales. Eso sería muy bueno y nosotros le vamos a plantear todos los caminos que necesitan inversión”, señaló la gobernadora.

Y avanzó en esa idea. Anticipó que esta semana llevará a Nación un proyecto para mejorar el camino de acceso al puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande. Será un acceso necesario para la producción de hidrógeno verde. Y tiene en carpeta otro camino rural para el paraje Trailacaule, donde vive una comunidad indígena, que tiene proyectos productivos y turísticos.

“Siempre estamos dispuestos a que Nación financie obras en Río Negro, la prioridad nuestra la vamos a acercar. Este camino al Lago Escondido puede hacerse y está muy bien que se haga, genera un acceso a una fuente de agua. Nuestra población local no lo prioriza porque no pasa por allí la producción de Río Negro, no pasa por allí el tránsito habitual de los pobladores, por lo tanto, hay otros caminos que sí son prioritarios”, concluyó Carreras.