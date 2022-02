No hay orden para que Interpol capture a Jones Huala

Aunque todo el mundo sabe la facilidad con la que Facundo Jones Huala transitaba por la cordillera de los Andes sin pasar por los puestos de frontera, de hecho fue uno de los delitos que se sumó al ataque incendiario por el que fue condenado a 9 años de prisión, extrañamente la Justicia chilena no emitió ningún alerta para que Interpol busque al Lonko barilochense.

Luego del revés de la Corte Suprema de ese país al beneficio de libertad condicional del que gozaba desde el 21 de enero pasado, el líder del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) pasó a estar prófugo. La sentencia en su contra no pudo ser notificada porque no pudo ser hallado en el domicilio brindado a la Justicia, y un par de días antes sus abogados habían renunciado al patrocinio, por lo que tampoco se pudo enviado allí el fallo.

Jones Huala tampoco regresó a la cárcel de Temuco y la Justicia ordenó su captura en todo el territorio chileno. "Está prófugo de la Justicia. Nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde, que es privado de libertad para que cumpla su condena en nuestro país", informó el subsecretario del ministerio del Interior de Chile, Juan Francisco Galli.

La búsqueda se focaliza en los alrededores de Temuco, donde vivió casi un mes, mientras tramitaba los permisos diplomáticos para poder regresar a Argentina. En la página de Interpol, a la que pueden acceder las fuerzas de seguridad de todo el país además de las autoridades aduaneras, no hay ningún alerta para recapturara al líder mapuche.

Durante los días en libertad condicional, Jones Huala vivió junto con una comunidad en Temuco, pero desapareció de ese lugar al conocerse el fallo de la Corte. El gobierno de Sebastián Piñera reconoció que "abandonó el predio" y entienden que renunciar a sus abogados fue una estrategia para que no pudieran encontrarlo y poder fugarse.

Aunque no hay alerta, fuentes de la Policía Federal Argentina confiaron a Infobae que hay posibilidades de que intente cruzar al país por algún paso no habilitado. Jones Huala tiene antecedentes de ir y venir de una lado a otro de la cordillera por pasos no habilitados.

La Corte chilena argumentó en la revocatoria a la libertad condicional que "no ha avanzado significativamente en su proceso de reinserción, sin que, a pesar del tiempo transcurrido, haya reconocido los hechos por los cuales fue condenado, sin justificaciones y sin darle otro contexto o explicación; lo que hace evidente que su proceso de reinserción social se encuentra incompleto…".