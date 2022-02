Reclaman más de $13 millones por accidente en Parque Este

Los padres de un niño que sufrió lesiones en uno de sus pies, al quedar literalmente atrapado en una calesita, le reclaman una indemnización de 13.748.387,84 pesos e intereses a la Municipalidad de Neuquén, que acaba de rechazar el reclamo.

Según consta en la documentación oficial, el accidente sobrevino el 12 de marzo de 2021, cuando el pequeño -que entonces tenía 7 años- jugaba con sus hermanitos en la calesita del Parque Este, uno de los espacios que han sido jerarquizados y dotados de juegos infantiles.

En su presentación el abogado que representa a los padres -Natalia Soledad J. y Fernando Javier P.- sostuvo que el pie del chiquito quedó trabado entre uno de los caños y un tornillo de importante tamaño que sobresalía. Se dice que el chiquito estaba parado en la calesita y se asegura que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.

El abogado expuso, además, que en medio de la desesperación de quienes se encontraban en el lugar, el niño fue asistido por un equipo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén SIEN. Luego recibió el tratamiento y, asegura, le quedó una pequeña secuela. En función de eso responsabilizó al municipio e inició un reclamo administrativo al que, se supone, le seguirá una demanda en la Justicia Civil.