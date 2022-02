Viveza criolla: venden pulseras de ingreso a la Confluencia

Nada nuevo bajo el Sol. Una vez más la "viveza criolla" de querer sacar partido y estafar a la gente, aparece ante un evento de gran magnitud, como es la Fiesta de la Confluencia.

La municipalidad de Neuquén, ideó como una manera de "premiar" a aquellos que cumplieron con las recomendaciones sanitarias de contar con el esquema completo de vacunación, entregarles una pulsera para obtener una ubicación más privilegiada frente al escenario mayor.

El único requisito era ingresar a la página de la fiesta y preinscribirse. Posteriormente, la organización dio a conocer los días y lugares fijados para retirar el distintivo que permitirá hacer uso del beneficio que, además, suma la posibilidad de acceder a sorteos y premios diversos.

Sin embargo, a horas de iniciarse la Fiesta, con sus cinco jornadas de actividades y grandes espectáculos artísticos, aparecieron "los vivos" que promocionaron la venta de pulseras a mil pesos.

Si bien, ya no se entregan, no tenerla no será impedimento para ingresar al predio de la Isla 132, ni para disfrutar de las múltiples actividades y escenarios dispuestos, por lo que recomendación es no comprar ni pagar absolutamente nada, porque toda la fiesta es gratuita.