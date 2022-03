Funcionario se tiró al agua para salvar a un perro

El temporal de la última semana arrojó infinidad de postales, desde las calles inundadas hasta el colectivo de la ex Indalo, con más filtraciones que una media sombra. También arrojó un video en el que se ve al subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, salvado a un perro, supuestamente callejero o cuyos responsables desconocían su urgencia.

El animalito no humano -como se estila decir por estos días- cayó en un canal que acusaba importante caudal de agua, y evidentemente no podía salir por sus propios medios. Su desesperación se prolongó hasta que llegó al lugar una cuadrilla que recorría la ciudad, en procura de que no se taparan los desagües y las bocas de tormenta.

El rescate fue en tiempo récord. El funcionario bajó ayudado por una soga y el pichicho se mostró absolutamente dócil, lo que facilitó el procedimiento. Es más, hasta parecía agradecido. Haspert lo acarició, constató que el mestizo confiaba y lo subió con la ayuda de su equipo de trabajo que lo esperaba arriba.

El perro se sacudió el agua como todo perro mojado, recibió las palmadas y caricias de rigor y se fue a paso cansino, como aliviado. El funcionario, en tanto, recibió una catarata de felicitaciones.