Saludo peronista de Bullrich, en La Angostura

De paseo por la localidad neuquina de Villa La Angostura, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respondió con el típico saludo peronista de los dos dedos en V, a un lugareño que se la cruzó por imperio de la causalidad y le consagró una expresión de rechazo, quizá repudio.

Se sabe que la ex ministra de Seguridad estuvo en esa bella localidad a principios de febrero, cuando se reunió con el ex presidente Mauricio Macri, quien estaba de vacaciones. Pero el ex diputado provincial y referente de Nuevo Encuentro, Rodolfo Canini difundió que la instantánea es de este fin de semana XXL.

“¡¡Vamos todos a Kiev!! Pero en Carnavales mejor a Villa La Angostura. Esta foto la sacó hoy el compañero Gustavo Larrache, residente de la localidad cordillerana. Cuando la vio y ante la sorpresa, le hizo un gesto de rechazo. Pato lo saludó como en los viejos tiempos de dirigenta de la Juventud Peronista. Por ahora, ante la adrenalina que le puede generar las calles de la capital ucraniana, eligió la bucólica Villa neuquina”, ironizó el ex legislador kirchnerista.

Apenas unos días antes, Bullrich había publicado lo siguiente en su cuenta de Twitter: “¡Vamos a Kiev! Todos los demócratas del mundo debemos movilizarnos. Apoyo la propuesta de ponerle el cuerpo a la paz junto a @ZelenskyyUa Esta es la manera de defender la democracia ¡Somos muchísimos más los que estamos con Ucrania y en contra de los gobiernos autocráticos!”