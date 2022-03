Transportistas cortaron el puente nuevo en Viedma

Esta madrugada, unos 500 empresarios del transporte realizaron un corte en el puente nuevo que une Viedma con Patagones a partir del reclamo en el que pidieron una solución definitiva a los trámites nacionales que hoy tienen que realizar a 300 kilómetros de distancia.

La vocera de los transportistas, Brenda Collado explicó que “la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se instaló sorpresivamente en la caminera del puente nuevo y empezó a exigir la presentación de trámites como VTV Nacional, INTI y Ruta. Hubo secuestro de vehículos y multas. La exigencia es para todos los rubros: alimentos, bebidas, hacienda y volquetes, conteiners, áridos, cemento, etc. Ninguno de nosotros tiene esos papeles porque desde siempre funcionamos como una misma jurisdicción".

Agregó que “de golpe nos empezaron a pedir esto y a secuestrar vehículos. Te sale 40.000 pesos sacar el vehículo y la multa es de alrededor de 240.000 pesos para arriba. Queremos que todos esos trámites se puedan hacer en Viedma porque si no tenemos que viajar a Bahía Blanca cuando nosotros recorremos 6 kilómetros para pasar el puente y estamos en la otra provincia. Además, de los 300 kilómetros a Bahía Blanca, tenés que pagar los choferes, cinco días de alojamiento y viáticos. El costo es de unos 130.000 pesos por chofer".

Collado explicó que “el tema lo planteamos hace más de dos meses ante las autoridades municipales de Viedma y Patagones, la Secretaría de Transporte de Río Negro y el Ministerio de Seguridad y Justicia. Nosotros hicimos petitorios, nos comunicamos, hicimos notas, pero no nos respondieron de la misma manera. Y no queremos un parche, algo temporal, queremos una solución definitiva. Necesitamos algo que nos deje trabajar tranquilos y no sea solo temporal".

El conflicto fue parcialmente solucionado a partir de la intervención del intendente de Viedma, Pedro Pesatti. Se acordó una reunión para la semana que viene donde se acordarán condiciones mínimas para que los transportes puedan circular.