El drama de ser inquilino en un pueblo en ascenso

Al menos diez familias de Villa Pehuenia no tienen donde vivir a partir de los próximos días, porque se vencieron sus contratos de alquiler, y los dueños decidieron no renovarlos.

No sería nada ilegal, si no fuera que en la Villa no se encuentran viviendas para alquilar, y las familias están desesperadas buscando una solución.

Con ese objetivo llegó a Neuquén Adriana Alarcón, quien amenazó con encadenarse en la Legislatura hasta ser escuchada. No tuvo muchas respuestas oficiales, pero el tema se viralizó en los Medios de Comunicación, por lo que decidió retornar a su pueblo con la esperanza de alguna oferta.

Indican que existen tierras fiscales que podrían ocupar para levantar sus viviendas, y agrega que además de las diez familias, hay 12 policías que no encuentran viviendas, y personal docente y de salud que no pueden ocupar sus cargos por el mismo problema.

Alarcón habló en el programa "La Torre" de Mitre Patagonia. Esta es la nota.