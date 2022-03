Nunca contrató el seguro y el Patagonia debe pagar

La Justicia de Cipolletti volvió a fallar a favor de un cliente quien sufrió durante dos años y medios el descuento de un seguro que nunca contrató y que pese a los reiterados reclamos, le seguían debitando los gastos mensuales. La sentencia mantiene los criterios de otros fallos que se repiten en las distintas sedes judiciales de la provincia por los reiterados reclamos de clientes que están cautivos al agente financiero de la provincia, por donde cobran sus sueldos todos los estatales rionegrinos.

Si bien la suma no es exorbitante, el fallo de la Justicia de Paz -por tratarse de una demanda de menor cuantía- deja en claro los criterios judiciales para resolver este tipo de conflictos que encuadran en la ley de Defensa del Consumidor. En la sentencia además de ordenarle al banco que devuelva cada uno de los débitos que realizó en los últimos dos años y medios bajo el concepto de Seguro Sura, también deberá abonar una multa para compensar los distintos padecimientos que padeció el cliente todas las veces que se acercó a las oficinas para reclamar.

Cansado de las idas y vueltas que le ponían los empleados del Banco Patagonia en los reclamos, y la negativa a la baja que le informaban desde la institución, el cliente decidió entablar una demanda formal contra el agente financiero de la provincia y contra la compañía de seguros Sura. Durante el proceso quedó en claro que la víctima nunca contrató ninguna póliza, sin embargo todos los meses le descontaban de su sueldo una suma bajo el mismo ítem.

Aunque el banco aseguró que el cliente había solicitado el alta del seguro, no adjuntó ninguna documentación y no pudo justificar los débitos bancarios cuestionados. La jueza de Paz cipoleña resolvió que el banco Patagonia deberá devolver los distintos débitos que realizó por un total de 12.384,12 pesos, más los intereses actualizados al momento de hacer efectivo el pago. Y además, contempló una multa de 15.997,89 pesos por daño punitivo, al comprobarse que el banco no respetó dos derechos fundamentales en materia de defensa del consumidor: el deber de información y la obligación de dar un trato digno al usuario.

Pero los abogados del Patagonia no quedaron conformes, por lo que apelaron la sentencia. sin embargo desde el Juzgado Civil 9 recibió un revés aún mayor. El magistrado Mauro Marinucci entendió que además el cliente debía ser indemnizado por daño moral, que lo cuantificó en 17 mil pesos más. Es que el consumidor fue sometido a un derrotero de reclamos y sinsabores, que se tradujo en el desgaste propio de un trámite que no tuvo solución.

Se consideró además que el banco tuvo una conducta indiferente, que no ofreció información clara, sencilla y veraz. Como consecuencia, el demandante padeció perturbaciones, preocupaciones y pesares.