El Parque Nacional Lanín emitió una "alerta preventiva amarilla"

El Parque Nacional Lanín informó que para mañana jueves 21 y viernes 22 de abril se encuentra vigente una alerta amarilla por ráfagas, fuerte viento oeste y nevadas en toda la zona cordillera. La intensidad de los vientos oscilará entre 50 y 75 km/h, con ráfagas de más 90 km/h.

En lo que respecta al viernes el área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas fuertes. La nieve acumulada que se estima estará entre los 15 a 35 cms. Por tal motivo y hasta que cambien las condiciones climáticas se solicita a todos los visitantes circular con extrema precaución dentro de la jurisdicción del Parque.

Se recomienda no transitar, permanecer o acampar en zonas boscosas, y no navegar en embarcaciones pequeñas (especialmente las de propulsión a remo).