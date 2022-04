Estados Unidos “preocupado” por la base china en Neuquén

Las investigaciones que realizó Mejor Informado sobre las hipótesis de protagonismo de la Estación Espacial china en un eventual conflicto internacional llegaron a lo más alto del análisis de Estados Unidos. Así, ayer se conoció la “preocupación” de ese país por el asentamiento neuquino, en declaraciones de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos a Infobae.

La autoridad militar estadounidense fue terminante: “son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa. Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?”.

Las declaraciones de la funcionaria se realizaron en el marco de una visita a nuestro país donde también fustigó la presencia china en el mar cercano a la plataforma marítima argentina. En este sentido, en coincidencia con lo expresado por autoridades de gobiernos patagónicos y del estado Nacional, la presencia de centenares de barcos pesqueros y factorías flotantes con esa bandera son una verdadera amenaza en todo el continente sur.

Richardson aseguró que “la pesca ilegal, no reportada y no regulada está absolutamente ligada a China. En un día cualquiera, tenemos entre 350 y más de 600 embarcaciones chinas en el área bajo la órbita del Comando Sur. China obtiene el 36% de sus fuentes de alimentación en la región, no solo en Argentina, sino en toda la región. Nosotros llamamos a esto actividades maliciosas; extraen recursos, pero no generan inversiones para el país”.

La línea de “preocupación” del gobierno estadounidense está relacionada directamente con el contenido publicado por este medio hace unas semanas, a través de dos investigaciones con fuentes especializadas y a través de varios meses de análisis y visita a la base espacial china, ubicada en cercanías de Bajada del Agrio.