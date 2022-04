Arrebatos de ira y violencia en las calles neuquinas

Un par de episodios violentos ocurridos tras discusiones de tránsito, en la ciudad de Neuquén, dejaron en claro que “bajar un cambio” es más necesario que nunca. Uno de ellos fue en extremo grave; al punto que un taxista le pegó un tiro en un pie a un automovilista. El otro no fue grave, pero sí preocupante, ya que remite al desprecio que varios destilan por la seguridad de los demás. Todo ocurrió a lo largo de esta semana, en la que un diputado consideró que estamos deprimidos.

Taxista pistolero

El penoso incidente ocurrió de madrugada y, según testimonios, fue más o menos así: un automovilista se sorprendió cuando advirtió que dos taxis (uno conducido por un hombre y el otro por una mujer) venían corriendo picadas, con todos los riesgos que eso implica para terceros. Entonces los siguió, esperó a que se detuvieran, los increpó, hubo una discusión y el taxista extrajo un arma de fuego con el que le pegó un tiro en un pie. Mientras la Justicia investiga el delito, la Municipalidad de Neuquén canceló la licencia del taxi que no era del violento, sino de su padre.

La violencia y el delito perpetrado por taxistas tiene antecedentes en esta ciudad. En 2019, luego de una pelea entre un taxista y paciente, autoridades del policlínico ADOS pidieron que eliminen la parada. Mientras que en 2012 un taxista le robó el equipaje a un pasajero que acababa de llegar a la Terminal de Omnibus (ETON).

Basureó a un violento

En otro altercado de tránsito ocurrido esta semana aquí, en la ciudad capital, una conductora vació un contenedorcito de basura, en el capot de la camioneta de un sujeto que la había insultado. La mujer contó que circulaba a velocidad reglamentaria y que el iracundo este comenzó a tocar bocina y a insultarla, en una actitud no sólo cobarde sino también peligrosa para los ciudadanos de a pie. Circulaban por la Avenida Argentina. Ella lo hacía con su pequeña bebé de un mes y medio, en su respectiva butaca, y no aguantó más. Entonces, cuando se detuvieron, bajó y lo basureó.

Perdonar es divino

También hubo un áspero cruce en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, entre la concejala por la Democracia Cristiana y pastora evangélica, Nadia Márquez, y la presidenta de ese organismo y concejala por el MPN, Claudia Argumero. Todo comenzó durante el tratamiento de la guía de lenguaje no sexista. Márquez, quien rechazó ese proyecto, habló de una presunta “persecución política” y Argumero hizo alusión al diezmo que los fieles aportan en los templos. Esto enojó a la pastora, pero esta semana se reunieron e hicieron las paces. La pastora dijo que la perdonó.

¿Estamos para el diván?

En medio de todo esto, el diputado provincial Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) se mostró convencido de que muchos y muchas estamos deprimidos y propuso la creación de un programa provincial para la atención de “la depre”. No se inspiró en episodios de violencia urbana, como los que fueron narrados líneas arriba, ni en otros que resultaría tedioso enumerar. Nada de eso, se inspiró en las supuestas secuelas que dejaron las restricciones y aislamientos que se implementaron para evitar contagios de Covid-19. Coggiola aseguró que se incrementaron los casos de depresión.

Aberración policial

Quienes deben proteger a la sociedad de la violencia son los policías, pero ¿Por casa cómo andamos? Júzguelo Ud. mismo: según un estudio realizado por profesionales neuquinos sobre el clima laboral en la policía provincial, 6 de cada 10 mujeres policías afirman haber sido víctimas de acoso. Se trata de un relevamiento que sin lugar a dudas merece el interés tanto de las autoridades de esa fuerza como de quienes conducen el ministerio de Seguridad.

Poniendo estaba el funcionario

Otra de las noticias que sorprendieron esta semana fue la siguiente: el ex jefe comunal de Villa Traful, Nicolás Osvaldo Lagos, y uno de sus ex funcionarios tendrán que pagar 673.445,76 pesos de sus propios bolsillos ¿El motivo? No lograron justificar parte de los gastos que figuran en la rendición de cuentas del Ejercicio 2016.

El castigo se los aplicó el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén y el otro sancionado es Nelson Gualberto Ortega, quien fue secretario tesorero de esa Comisión de Fomento.