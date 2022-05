“Estamos considerando ir a Viedma a ver a Carreras”

Se realiza desde esta mañana un tractorazo por parte de chacareros rionegrinos nucleados en la Asociación de Productores del Alto Valle. Esta mañana, Horacio Pierdominici señaló que “estamos muy mal. Todos estos años que el productor viene perdiendo plata, se viene empeñando. Esto se torna cada vez más difícil. Hace rato que el gobierno provincial no nos atiende. Llegó el momento en que dijimos basta. Nos juntamos los que queremos seguir en esta actividad y hacemos esta manifestación, pero sin el apoyo de la Federación de Productores, que está demasiado cómoda y le cree demasiado al gobierno, no sé porque”.

Agregó que “son varios problemas. La gota que rebaso el vaso es la helada grande en el Alto Valle. Queda la mitad de la cosecha, algunos productores no cosecharon nada. Queremos que no desaparezcan más productores. Es una gran mentira del gobierno provincial que dice que le interesa la producción. Esos productores se caen y los dejan caer. En el Valle no hay más de 800 productores. No queremos cortar el tránsito. Estaremos unas horas visibilizando el problema. Queremos molestar lo menos posible a la gente”.

“Estamos considerando ir a Viedma. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras no nos quiere atender. Le hicimos más de 15 presentaciones. A nosotros no nos atienda nadie. Entonces tendremos que ir a donde trabaja la gobernadora para que nos atienda”, concluyó.

El tractorazo en las rutas rionegrinas: