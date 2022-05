Convocan censistas a último momento en Neuquén, ¿Faltó gente?

En la mañana de este miércoles comenzó el Censo en todo el país, con más de 600 mil encuestadores que visitarán al menos 15 millones de hogares argentinos durante toda la jornada. En la región, desde las 8 de la mañana los censistas recorren las frías calles neuquinas, un trabajo para el cual se inscribieron un par de meses atrás, en la web oficial del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Las confirmaciones del trabajo estuvieron a cargo de las jurisdicciones, que fueron las que eligieron los censistas 2022 entre los aspirantes. Sin embargo, hoy, una hora después del comienzo, en algunos grupos de Facebook comenzaron los pedidos "urgentes" de censistas en Neuquén.

Según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, comandado por Marco Lavagna, el 40% de los hogares argentinos realizaron el Censo digital, y cerca de un 50% lo hicieron en la región del Alto Valle.

"Necesito gente para trabajar en el censo hoy, se paga $6000 pesos, llamar al 29967----- o venir a la Escuela 136 de Confluencia", publicó una joven en el grupo "BUSCO TRABAJO EN NEUQUÉN CAPITAL". A los segundos de publicarlo, se replicaron varios comentarios de interesados, algunos publicando su teléfonos y otros postulándose con un "¡Yo!".

Desde la redacción de Mejorinformado.com , intentamos comunicarnos a dicho número publicado, para poder interiorizarnos y en un primer momento nos atendieron e inmediatamente cortaron, luego no atendieron más. No podemos asegurar si esta modalidad es oficial o no, por decirlo de un cierto modo, lo que si, no sería lo lógico ya que para poder ser censista había que anotarse previamente y realizar una capacitación, para luego recibir la aprobación, y estar autorizados para recorrer los barrios.

Lo que si se pudo corroborar es que, varios neuquinos y neuquinas censistas se ausentaron y no concurrieron a los establecimientos educativos (punto de encuentro), sin previo aviso, por eso mismo, algunos operadores de radio, decidieron publicar en las redes el aviso y también lo difundieron vía teléfono mediante mensajes por WhatsApp.