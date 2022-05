En Río Negro el censo sigue hasta el lunes

Terminó el censo 2022 y en Río Negro, como era de esperar, hubo dificultades entre quienes esperaron al censista y nunca pasó. En Río Negro 432.692 personas lo hicieron de manera digital.

El jefe del operativo en Río Negro, Luciano Trucchi señaló esta mañana en Radio La Super que “en la provincia trabajaron 11.800 censistas. Comenzamos bastante bien, más allá de que algunos no se presentaron por lo que tuvimos que salir a convocar a suplentes. La gente debe quedarse tranquila, el censo sigue hasta el lunes en los lugares donde no se pudo completar.”

Agregó que “estamos registrando la cantidad de viviendas que no se llegaron a censar. En los sectores que el censista no pasó se saldrá nuevamente a terreno para su recuperación en los próximos días. Quienes no fueron registrados deberán enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar. También por vía telefónica al 0800-345-2022".