Desconcierto y angustia por los precios en Neuquén

Prender la cámara, colocar el micrófono y preguntar sobre los aumentos de precios es la llave para palpar en primera persona los padecimientos de quienes viven en la región. El desconcierto y la angustia están a flor de piel. Emociona ver a una madre confesar sobre los padecimientos para dar de comer a sus hijos. A un hombre desarmarse ante la imposibilidad de mejorar la calidad de vida. Las góndolas cada vez son más voraces con los bolsillos.

Como en el país, a los neuquinos les cuenta llegar a fin de mes. Sus caras reflejan esa desazón y angustia, entre lágrimas nos cuentan que se les hace imposible hasta comprar los productos de la canasta básica de alimentos. Muchas dejaron de consumir carne debido al gran incremento del precio y la mayoría ya no se da gustos personales, porque la plata no les alcanza.

Las consultoras privadas ya anticiparon que el índice de inflación de abril estará cerca del 5 por ciento, con el fuerte impacto de subas en alimentos y servicios regulados, el mes de mayo llegó con una serie de incrementos que impactan en el bolsillo de los argentinos.

Durante mayo aumenta prácticamente todo. Los incrementos se van a sentir no solo en los alimentos, sino también en la telefonía fija y móvil, televisión por cable, Internet, prepagas, GNC, alquileres y plataformas de streaming.

A los neuquinos, estos aumentos les afectan su bolsillo de una forma considerada. Los vecinos reflejaron su desconcierto en una entrevista exclusiva a 24/7 Canal de Noticias donde nos contaron que “los salarios no aumentan y los precios están por la nubes. Voy comparando lo que necesito en el día, ya no hago compras mensuales”, relata una vecina.

Otro vecino de Neuquén, nos explica que “no llega a fin de mes” y que “esta flaco el bolsillo”. Con mucha angustia expresa que “los sueldos están muy bajos con respeto a la canasta básica y si en el trabajo te dan un aumento salarial, luego la inflación te lo quita. En este país ya no hay esperanzas para los niños, por eso muchos eligen irse del país. La vida está muy dura”, agrega.

Un joven nos comenta que “se está restringiendo bastante, deje de lado salidas con amigos y gustos personales, porque pienso en cómo llegar a fin de mes”.

Al consultarle si dejaron de hacer cosas de la vida cotidiana debido a la inflación, una mujer dice que “se vive para pagar impuestos, uno trabaja para eso porque ya no puedo comprarme ni un par de zapatillas”. “Me mato trabajando, me levanto todos los días a las 6 de la mañana y ni siquiera me puedo dar un gusto personal porque la plata no me alcanza”, sostiene.

En esta misma línea una señora expresa que “la inflación le gana al sueldo, no nos alcanza para cubrir los aumentos, la inflación se nota en el ticket del supermercado semana a semana”. Además recuerda que lo está sucediendo con los precios ya lo vivió con anterioridad: “Nuestro dinero se devaluó tanto que uno cobra y no le alcanza para nada. Esto ya es igual al año 2000, que íbamos al supermercado a la mañana y los alimentos tenían un precio y cuando regresabas a la tarde del mismo día ya estaba remarcado".

Los aumentos de precios y la inflación es un tema que desconcierta y angustia a los neuquinos. Lamentablemente “no ven una salida, porque la plata no les alcanza y no saben que hacer al respecto”.