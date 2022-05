Los paros de docentes acarrean problemas en salud.

Mañana martes, los padres que utilizan los servicios del jardín maternal que funciona en el hospital Heller, se van a manifestar para que rápidamente se encuentre una solución a reclamos que vienen haciendo desde hace un tiempo.

Las dos docentes y doce auxiliares que prestan servicios, no pertenecen a Aten, pero cuando hay jornada institucional no trabajan, y cuando hay paro de ATE salud, tampoco. Esta situación deja desprotegidos a madres y padres que cumplen labores en el hospital y ese día no tienen coberturas para sus pequeños.