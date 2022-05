Después de la pandemia, 520 neuquinos esperan un riñón

La pandemia de Coronavirus generó una fuerte parálisis en toda actividad correspondiente a la donación de órganos. Con las terapias llenas de enfermos, la lista de espera creció dramáticamente. Este lunes 30 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

En este contexto, desde el Hospital Castro Rendón resaltaron la importancia de donar para poder salvar vidas y recordaron los estragos que hizo la pandemia en materia de salud. En Neuquén, son 520 los neuquinos que aguardan un riñón, el órgano más solicitado para el trasplante. Además, hay 200 personas que recién ahora, luego de dos años de pandemia, se están realizando los estudios para ver si están en condiciones de recibir uno.

"Durante la pandemia no fueron a estudiarse, por lo que no solo no pudimos bajar la lista de espera al no poder realizar los trasplantes, sino que los que están tratando de ingresar, tampoco lo pudieron hacer", informó Mariela Fumale, coordinadora hospitalaria del Castro para la procuración de órganos y tejidos.

Fumale contó que durante la pandemia, hubo provincias que lograron separar las instituciones que no atendían Covid y que realizaban trasplantes, por lo que muchas veces los neuquinos tuvieron que ser trasladados para así poder recibir su órgano. Sin embargo, marcó que en todo el país la actividad de trasplante se vio muy afectada.

Para manifestar que sos donante de órganos, podés hacerlo:

De manera presencial: al momento de tramitar tu DNI o concurriendo al INCUCAI o a los Organismos Jurisdiccionales de Ablación e Implante de todo el país. En Neuquén en Gregorio Martínez N°65, 1º piso. En las actividades del 30 de mayo en la ciudad de Neuquén también se podrá manifestar la voluntad de donar en las mesas informativas.

De manera digital: mediante la aplicación “Mi Argentina”, completando el formulario “Manifestar mi voluntad de donar”, en la sección Salud; y en la página web del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante INCUCAI (https://www.argentina.gob.ar/salud/donarorganos).

Por correo, enviando desde cualquier dependencia del Correo Argentino, un telegrama gratuito con tu nombre, apellido, DNI y domicilio.